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Enez'de, lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 12:59 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de, lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sultaniçe mevkisi açıklarında lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, İran ve Bangladeş uyruklu, 4'ü çocuk, 4'ü de kadın 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Enez'de, lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı

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