HABER

Enez'de, lastik botta 35 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 10:43 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de, lastik botta 35 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sultaniçe köyü sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan, Suriye, Mısır ve İran uyruklu 11'i çocuk, 9'u kadın toplam 35 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Hatay'da 1 asker şehit olduHatay'da 1 asker şehit oldu
Çeşme açıklarında 27 kaçak yakalandıÇeşme açıklarında 27 kaçak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.