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Enez'de, lastik botta 36 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 36 kaçak yakalandı.

Enez'de, lastik botta 36 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 36 kaçak yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sultaniçe köyünün güneyinde lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan ve İran uyruklu 4'ü çocuk, 10'u kadın, toplam 36 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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