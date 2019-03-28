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Enez'de, lastik botta 38 Afgan kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 11:36 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de, lastik botta 38 Afgan kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimde, ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, 7'si çocuk, 9'u kadın toplam 38 Afgan kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Enez'de, lastik botta 38 Afgan kaçak yakalandı

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