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Enez'de lastik botta 39 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 11:13 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 39 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de lastik botta 39 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),(DHA) - EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 39 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün gece sahil açıklarında şişme lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 8'i çocuk, 7'si kadın olmak üzere toplam 39 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Enez'de lastik botta 39 kaçak göçmen yakalandı

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