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Enez'de lastik botta 43 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 14:48 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde Meriç Nehri üzerinden lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 43 kaçak, yakalandı.

Enez'de lastik botta 43 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde Meriç Nehri üzerinden lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 43 kaçak, yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri'nin denize döküldüğü noktada şişme lastik botta bir grup kaçağın olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 19'u çocuk, 11'i kadın, toplam 43 kaçağı yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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