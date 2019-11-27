Enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, Saros Körfezi'ne batırılıyor(3)

Ali Can ZERAY-Serdar ALTINTEPE-Murat YAYIN/ENEZ, (Edirne)(DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında ilçenin tarihi kültürel mirasını yansıtan objeler ve Enez Kalesi'nin surlarının kopyaları, Altınkum mevkiinde kıyıdan 1,2 mil açıkta batırıldı. Törene katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, amatör dalgıç olduğunu belirterek, dalış yaptı.

Enez Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Karadeniz Havzası'nda Ortak Kültürel Mirasın Korunması için Girişimciliğin Gelişimi için Kaynak Projesi' kapsamında Enez'in tarihi kültürel mirasını yansıtan Tanrıça Nike heykeli, rölyef, aslan heykeli ve Enez Kalesi surlarının kopyaları yapılarak oluşturulan olan yapay resif, Enez Limanı'na 5 mil, karaya ise 1,2 mil uzaklıkta Alltınkum mevkiinde batırıldı. Törene Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, komutanlar ve beraberindekiler katıldı. Amatör dalgıç olduğunu ve bugüne kadar 100 dalış gerçekleştirdiğini söyleyen Kaymakcı, batırılan objelerin turizme katkı sağlayacağını belirterek, "Denizin altında o güzellikleri göreceğim" dedi.