Enfekte Başbakan: Cehennemde adım atıyoruz

Ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran Paşinyan, Ermenistan'daki Kovid-19 durumunun kritik olduğunu belirtti.

Hükümet binasının bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Paşinyan, "Kritik seviyeye ulaştık ve cehennemde adım atıyoruz” diye konuştu.

Ülkedeki sağlık sisteminin aşırı yük altında olduğunu ve enfeksiyona yakalananların hastaneye yetiştirilemediklerine dikkat çeken Paşinyan, şöyle devam etti:

"Genel karantina ilan etme olasılığını görüştük, fakat böyle bir kararla istenen sonuca varamayacağımıza kanaat getirdik. Sadece ekonomik sonuçların ağır olacağı için değil, aynı zamanda araştırarak karantinaya istenen sonucu getirecek şekilde uyulmayacağından emin olduğumuz için bu şekilde karar verdik."

Ermenistan'da son 24 saatte 547 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, böylelikle ülkedeki teyit edilmiş Kovid-19 vakaları sayısı 12 bin 547'ye ulaştı.

Yaklaşık 3 milyon nüfusu olan Ermenistan'da koronavirüs vakalarının sayısındaki günlük artışın beşinci gün üst üste 500'den fazla olduğu kaydediliyor.

