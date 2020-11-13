HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Enfekte olmuş sağlık personeli çalıştırmak iflas beyanıdır"

"Enfekte olmuş sağlık personeli çalıştırmak iflas beyanıdır"

13.11.2020 16:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da Sağlık Bakanı Spahn’ın gerektiğinde enfekte olmuş sağlık çalışanlarının hastanelerde görevlendirilebiliceğini açıklaması tepkilere yol açtı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın enfekte olmuş sağlık çalışanlarının gerektiğinde klinik, muayenehane ve bakım evlerinde görev yapabileceklerine yönelik açıklaması tartışma konusu oldu.

Katolik Haber Ajansı'na (KNA) açıklamalarda bulunan Hasta Sağlığı Koruma Vakfı (Stiftung Patientenschutz) Yönetim Kurulu Üyesi Eugen Brysch, "Koronavirüs bulaşanların çalışmaya devam etmesi siyasi bir iflas beyanıdır" dedi.

Perşembe günü düzenlenen Alman Bakım Personeli Günü etkinliğinin kapanışında konuşan Spahn, bakım evlerinde veya kliniklerde izolasyon ve karantina önlemleri nedeniyle bakım hizmetinin aksaması durumunda, temas halinde olan personelin günlük test yapılarak ve FFP2 maskeleri ile çalışmaya devam etmesinin şart olabileceğini açıklamıştı.

Bu açıklamaya tepki gösteren Brysch bir strateji değişikliği çağrısında bulundu. Virüsün peşinden koşmanın bir anlamı olmadığını ifade eden Brysch, mevcut PCR testleri stratejisi ve karantina uygulamalarını "çıkmaz sokak" olarak tanımladı.

"Hastaneler ve huzurevleri bu yöntemlerle duvara çarpıyor" diye konuşan Brysch, "Pozitif olarak test edilen 38 klinik çalışanına ilaveten 600 çalışan karantinaya alınıyorsa, personel sıkıntısı oluşacağı önceden programlanmış demektir" ifadesini kullandı.

Hastanelerde ve huzurevlerinde çalışan tüm personel için hızlı testlerin sistematik ve günlük olarak uygulanması gerektiğini sözlerine ekleyen Brysch, böylece 20 dakika içinde enfeksiyon durumu ile ilgili bilgi sahibi olunacağını kaydederek, ardından da bir PCR testi yapılması gerektiğini vurguladı.

"Gerekirse enfekte personel de çalışabılır"

Alman Yerleşik Doktorlar Birliği Başkanı Dirk Heinrich ise personel yetersizliği oluşması durumunda, korona ile enfekte olmuş hemşirelerin çalıştırılmasının kaçınılmaz olacağını söyledi. RTL ve ntv (Almanya) kanallarına konuşan Heinrich, "Zira bizim de elbette hastalarımızı kliniklerde ve muayenehanelerde tedavi etmemiz gerekiyor ve de istiyoruz" dedi.

Ancak Heinrich, bu koşulların acil durumlar için geçerli olacağını sözlerine ekleyerek, "Bunları önlemek için, şu anda halkla birlikte uyguladığımız bu önlemler kesinlikle gereklidir" şeklinde konuştu

dpa / TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
28 yıl sonra ilk kez cuma namazı kılındı28 yıl sonra ilk kez cuma namazı kılındı
Her gün bu çayı içerek vücudunuza büyük bir iyilik yapın Her gün bu çayı içerek vücudunuza büyük bir iyilik yapın

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı

28 yıl sonra ilk kez cuma namazı kılındı

Ölen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardıropta sakladı

Ölen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardıropta sakladı

HSK'dan flaş Osman Kavala adımı! Davayla ilgili tüm belgeler 'Acele' notuyla incelenmek üzere talep edildi

HSK'dan flaş Osman Kavala adımı! 'Acele' notuyla iletildi

Rusya’da AVM’den giysi çalan genç, 3’üncü kattan atladı

Rusya’da AVM’den giysi çalan genç, 3’üncü kattan atladı

Yeni icat, sarhoşların nefes alıp vererek ayılmasını sağlıyor

Yeni icat, sarhoşların nefes alıp vererek ayılmasını sağlıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.