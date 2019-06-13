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"Enfest Sokak Lezzetleri Festivali" müzik ile lezzeti buluşturacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:27 | Son Güncelleme

Başkentlilere, 19-23 Haziran'da düzenlenecek festivalde birbirinden farklı lezzetler ve müzik ziyafeti sunulacak

Ankara'da düzenlenecek "Enfest Sokak Lezzetleri Festivali" müzik ile lezzeti bir araya getirecek.

Congresium'un ev sahipliğinde 19-23 Haziran'da gerçekleştirilecek festivalde, birbirinden farklı lezzetler, başarılı şeflerin sunumlarıyla Ankaralılarla buluşacak.

Congresium'un teras katında düzenlenecek festivalde, çocuklara özel atölyeler de yapılacak.

Etkinlikte, Alya, Can Bonomo, Zeynep Bastık, Dilan Çıtak, Yeni Türkü ve Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Star grubu müzikseverlerle buluşacak.

Yurt dışında Michelin yıldızlı şeflerle çalışan genç şef Tolgar Mireli, Digiturk beIN GURME kanalı ile festival süresince alanda sunulacak lezzetlerin çekimini yapacak.

Çekim, festivalden sonraki ilk hafta sonunda kanalda "Festival Günlükleri" adı altında izlenebilecek.

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Congresium Enfest Sokak Lezzetleri Festivali müzik ile lezzeti buluşturacak

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