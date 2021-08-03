Enflasyon 18 Yılın Zirvesine Yaklaştı

Türkiye’de enflasyon dizginlenemiyor.Yaz aylarında mevsimsel gelişmeler nedeniyle düşüşe geçen enflasyon, bu yıl yaz aylarında da yükseliş trendini sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı istatistiklere göre Türkiye’de temel enflasyon verisi olarak kabul edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yüzde 18,95 oldu.

Enflasyon bir önceki aya göre ise yüzde 1,80 artış gösterdi.

Geçtiğimiz hafta yılın üçüncü ‘‘Enflasyon Raporu’’nu açıklayan Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2’den yüzde 14,1’e yükseltmişti

Prof. Güneş: ‘‘Sonbaharda döviz kuru artarsa, enflasyon tırmanışını sürdürür’’

Merkez Bankası’nın açıkladığı raporda artışın geçici olduğu analizi yaptığını hatırlatan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Hurşit Güneş, bugünlerde düşüş eğiliminde olan dolar kurunun turizm sezonunun bitmesiyle birlikte sonbaharda artışa geçmesi halinde enflasyon artışının sürebileceğini dile getirdi.

VOA Türkçe’nin konuştuğu Profesör Güneş, ‘‘Hükümet, pandemi sürecinde vatandaşları desteklemese, istenen sosyal devlet refleksini göstermese de kamu harcamaları bütçe disiplinini bozucu şekilde kamu ihalelerinde, ‘yap-işlet- devret’lerde devam etti. Tabii son bir yılda petrol fiyatları artıyor, elektrik fiyatları da öyle. Zaten bunların etkisini üretici fiyatlarında görüyoruz- ki oradaki artış çok dikkat çekici. Eğer şu anda turizm gelirlerine bağlı olarak düşüş içinde olan döviz kurları sonbaharda düşmeye devam ederse enflasyonda bir gevşeme olur. Ama pandemi nedeniyle başka gerekçelerle turizm gelirleri düşebilir. Sonbaharda dolar kuru yeniden artışa geçerse o zaman enflasyon tırmanışını sürdürebilir. Çünkü ona bağlı olarak petrol fiyatları, elektrik fiyatları ve girdi maliyetleri artar’’ dedi.

Profesör Güneş, 19 Ağustos’ta toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun gündeminde şu an için bir faiz artışının olmadığını düşünüyor. Ancak faiz indiriminin de mümkün olmadığının altını çiziyor.

ENAG’dan ‘orman yangınları fiyatları arttırabilir’ uyarısı

Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana her ay kendi TÜFE oranını açıklayan ENAG Grup ise Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 4,89 olarak ölçtü.

Bağımsız araştırma grubundan yapılan açıklamada, ‘‘Fiyatlar genel seviyesindeki artışlar son günlerde yaşanan hem iç hem de dış faktörler sebebiyle daha önce eşi benzeri zor görülen enflasyon oranlarını bizlere göstermektedir. Öncelikle tüm dünyayı kasıp kavuran COVİD salgının delta versiyonu ile birlikte fiyatlar seviyesindeki hareketlerin tekrar yükselişe geçmesi tüm dünyadaki

enflasyon artışlarına katkıda bulunmaktadır. Para politikasındaki faizlerin sabit tutulması kararına da bu açıdan bakmak faydalı olacaktır. Küresel iklim krizi ve son günlerde ülkemizde yaşanan yıkıcı yangınların etkisinden dolayı tarım ürünlerindeki fiyat artışlarının önümüzdeki dönem içinde fiyatlar seviyelerinin artmasına sebep olacağı beklenebilir’’ dedi.

Son bir yılda en çok gıda ve alkolsüz içecekler arttı

TÜİK açıkladığı verilere göre, TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma, yüzde22,70 ile ev eşyası, yüzde 20, 63 ile lüks oteller ve yüzde 19,31 ile konut grubunda ortaya çıktı.

Profesör Hurşit Güneş’in işaret ettiği Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 44,92 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE tarihi zirvenin eşiğinde

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin işbaşına geldiğinden bu yana en yüksek Yİ-ÜFE, 2018 yılının Eylül ayında (yüzde 46,15) oluştu. Ağustos ayındaki üretici fiyatları bir önceki ay ile aynı oranda artış gösterirse son 18 yılın zirvesi aşılmış olacak.

Ham petrol ve doğal gaz son bir yılda yüzde 120 arttı

Ana sanayi gruplarında en yüksek artış yüzde 57,23 ile ara malında görüldü.

Bunu yüzde 42,42 ile enerji, yüzde 31,58 ile dayanıklı tüketim malı, yüzde 31,44 ile dayanıksız tüketim malı ve yüzde 31,38 ile sermaye malındaki artış takip etti.

Sektör bazında bakıldığında son aylarda zirveye yerleşen ham petrol ve doğal gaz grubu yerini koruyor.

Yüzde 120,24 ile sektörel artışta ilk sırada bulunan ham petrol ve doğal gazı, yüzde 110,98 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 108,50 ile ana metaller ve yüzde 59,40 ile ağaç ve mantar ürünleri izliyor.

