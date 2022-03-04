Enflasyon 2001'den bu yana en yüksek seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 5. 2012’den beri değişmeyen bu hedef henüz tutturulamadı. 2017 yılında yeniden çift haneleri sayılara dönen enflasyon son 60 ayda sadece üç kez yüzde 10’un altını gördü.

Aralık ayında bir önceki aya göre 15 puan, Ocak ayında bir önceki aya göre 12 puan artış gösteren enflasyonun aylık bazda artış hızı Şubat ayında 6 puanın altına düştü.

ENAG’IN HESAPLADIĞI ENFLASYON TÜİK’TEN 70 PUAN FAZLA

TÜİK yıllık enflasyon verisi yüzde 54,44 olurken bağımsız araştırma kuruluşu ENAG ise enflasyonun şubat ayında yüzde 5,44 artışlar yıllık hesapladığı yıllık enflasyonun yüzde 123,80’e ulaştığını açıkladı.

ENAG, Ocak ayı enflasyonunu yüzde 115 olarak hesaplamıştı.

ENAG’ın yaptığı hesaplamaya göre, Şubat ayında en yüksek artış yüzde 9,10 ile giyim ve ayakkabıda meydana gelirken onu yüzde 8,95 ile sağlık, yüzde 8,75 ile lokanta ve otel harcamaları takip etti.

En düşük artış ise yüzde 0,07 ile gıda ve alkolsüz içecekler ile yüzde 0,89’da konutta görüldü.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA GÖRÜLDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,00 ile ev eşyası, yüzde 6,39 ile sağlık oldu. En az artış gösteren ana gruplar da yüzde 0,30 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,44 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,49 ile konut olarak ölçüldü. Yıllık bazda en yüksek artış ulaştırmada. Yüzde 75,75 ile en yüksek artış gösteren ana harcama grubu ünvanını kazanan ulaştırmayı, eş eşyası (yüzde 64,83), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 64,47), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 55,78) takip etti. Haberleşme yüzde 11,89, eğitim yüzde 22,24, giyim ve ayakkabı yüzde 26,87, sağlık yüzde 32,86 ile en düşük artış gösteren harcama kalemleri oldu.

ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ SON 25 YILIN ZİRVESİNDE

TÜİK’in açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık olarak yüzde 105,01 oranına ulaşarak tarihi zirveye ulaştı. 2004’ten 2013’e kadar ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) 2013’ten bu yana da Yİ-ÜFE adıyla ölçülen endeks ilk kez bu seviyelere yükseldi.

2004 yılına kadar TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) olarak ölçülen endeks, 2001 krizi sonrası en yüksek seviyesini 2020 yılının Ocak ayında ulaştığında yüzde 92 olarak ölçülmüştü.

ELEKTRİK VE ENERJİ ARTIŞLARI Yİ-ÜFE ORANINI YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNE YÜKSELTTİ

TÜİK verilerine yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış yüzde 202,51 ile elektrik, gaz ve buharda görülürken onu, yüzde 188,47 ile enerji, yüzde 115,13 ile ara malı takip etti.

En düşük artışlar ise yüzde 33,73 ile su temini, yüzde 69,20 ile dayanıklı tüketim malı, yüzde 70 ile dayanaksız tüketim malında gerçekleşti.

