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Enflasyon açıklaması üzerine disipline sevk edilmişti! MHP'den açıklama: 'İşlem başlatıldı'

06.04.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı enflasyon açıklaması üzerine dikkat çekmişti. Dün parti içinde disipline sevk edilen Ersoy için bugün MHP'den açıklama geldi.

Enflasyon açıklaması üzerine disipline sevk edilmişti! MHP'den açıklama: 'İşlem başlatıldı'

Enflasyonun açıklanan resmi rakamların üzerinde olduğunu söylemesiyle dikkat çeken MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy hakkında disiplin işlemleri başlatıldı. Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır."

"ENFLASYON AÇIKLANAN RAKAMLARIN ÜZERİNDE"

Ersoy, enflasyon ile ilgili şu sözleri kullanmıştı:

“Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''

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