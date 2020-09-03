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Enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 11,77 oldu

03.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 11,77 oldu.

Enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 11,77 oldu

Enflasyon Ağustos ayında yıllık yüzde 11,77 oldu. Reuters haber ajansının anketinde beklenti enflasyonun %11,91 olacağı yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre bir önceki aya göre ise enflasyon yüzde 0,86 olarak gerçekleşti.

Böylelikle enflasyon beklentilerin altında gerçekleşmiş oldu.

Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta aylık %1 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise ağustosta %11,91'e yükselmesi bekleniyordu.

Temmuz ayında ise enflasyon yıllık yüzde 11,76 olmuştu.

Enflasyon çift hanelerde kalmaya devam ediyor. . .### En yüksek artış çeşitli mal ve hizmetler grubunda

Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, %14,68 ile sağlık ve %13,51 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu.

Yıllık en düşük artış ise %2,44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bu grupta yer alan biranın fiyatı ise bu grubun düşüş göstermesinin aksine yıllık olarak yüzde 5,41 yükseldi.

Artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %6,37 ile haberleşme, %6,61 ile eğlence ve kültür ve %8,50 ile eğitim oldu.

Ağustos zam şampiyonu salatalık

Ağustos'ta aylık olarak fiyatı en çok yükselen ürün ise yüzde 25,17 ile salatalık oldu.

Limonun fiyatı yüzde 21,86; tatil turları yüzde 18,64; patlıcan yüzde 14,83 ve altın mücevharat yüzde 14,65 arttı.

Ekonomistler nasıl yorumladı?

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yıllık enflasyonda artış sınırlı. Yıl sonuna kadar ılımlı görünüm korunabilir. Yıl sonuna doğru tek haneye inmek mümkün" dedi.

Ekonomist Emre Alkin ise, "Enflasyonun tek hane olması ihtimali artık zor ötesi hale gelmiştir" yorumunda bulundu.

Kimi analistler ise TÜİK verilerinin geçerliliğini sorguladı.

Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Halk belirtilen enflasyon verilerine şüpheyle bakıyor" derken ekonomist Atilla Yeşilada, "Acaba gerçek enflasyon kaç oldu?" ifadesini kullandı.

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