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Enflasyon Ağustos'ta yüzde 17,90 ile son 14 yılın yeni zirvesine yükseldi

03.09.2018 10:02 | Son Güncelleme

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 17,90'a yükseldi ve son 14 yılın yeni zirvesine ulaştı.

Enflasyon Ağustos'ta yüzde 17,90 ile son 14 yılın yeni zirvesine yükseldi

#SONDAKİKA - Enflasyon Ağustos'ta %17,90 ile son 14 yılın yeni zirvesine yükseldi

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