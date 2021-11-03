Enflasyon Artışı Dizginlenemiyor Yıllık Artış %19,89 Oldu

Türkiye’de enflasyon artışı sürüyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, temel enflasyon verisi olarak kabul edilen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya kıyasla Ekim ayında yüzde 2,39 artış gösterdi.

Ekim ayındaki bu artışla birlikte yıllık enflasyon, yüzde 19,89 oldu.

En yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti

Ana harcama gruplarına bakıldığında en yüksek artış, yüzde 27,41’le gıda ve alkolsüz içeceklerde görülüyor. Onu yüzde 25,23’le lokanta ve oteller, yüzde 23,03’le ev eşyası, yüzde 21,30’la konut fiyatlarındaki artış izliyor.

Aylık bazdaysa en fazla artış gösteren ana tüketim grubu, yüzde 7,56’yla giyim ve ayakkabı olurken onu yüzde 5,97’yle alkolü içecekler ve tütün, yüzde 2,42’yle ulaştırma harcamaları takip ediyor.

Üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 50’ye yaklaştı

Bu arada Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) yıllık artış da dizginlenebilmiş değil.

TÜİK’in açıkladığı Yİ-ÜFE, Ekim ayında bir önceki aya göre artış yüzde 5,24, olurken yıllık artışsa yüzde 46,31’e ulaştı.

ENAG: ‘‘Yıllık enflasyon yüzde 49,87, aylık enflasyon yüzde 6,90’’

Ancak geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana bağımsız enflasyon ölçümü yapan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAGrup) açıkladığı aylık ve yıllık veriler, TÜİK’inden oldukça farklı.

ENAG’ın açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %6,90 oranında artarken 12 aylık artış, yüzde 49,87 olarak hesaplandı.

Ana tüketici gruplarına bakıldığında da en yüksek artış, yüzde 13,94’le giyim ve ayakkabı da görüldü.

DİSK AR: ‘‘Dar gelirlinin mutfağında yangın var, gıda enflasyonu yüzde 35’’

Türkiye’nin üç büyük konfederasyonundan biri DİSK’in araştırma birimi olan DİSK-AR, TÜİK’in açıkladığı TÜFE ve ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) arasındaki farka dikkat çekiyor.

DİSK-AR’dan yapılan açıklamada “Pahalılık durmuyor. Enflasyonda tırmanış sürüyor. TÜİK resmi enflasyonu yüzde 19,89 olarak açıkladı. Üretici fiyat artışlarıysa yüzde 46,31’e fırladı. Resmi gıda enflasyonu, yüzde 27,41 olarak açıklandı. TÜFE-ÜFE farkı yüzde 26,4 oldu. Dar gelirlinin mutfağında yangın var. Dar gelirlilerin gıda enflasyonu yüzde 35, yüzde 40 aralığında. Emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 34,9, düşük gelirli % 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 35,3 en düşük gelirli %20’nin gıda enflasyonuysa yüzde 40,5 oldu” ifadelerine yer verildi.

