“Enflasyon Ayda 276 Dolar Ek Maliyet Getirdi”

Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın dün açıkladığı son verilere göre Amerika'da enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Toplamda yıllık yüzde 7,5 oranına yükseldiği açıklanan enflasyon, Amerikalı tüketicilerin alım gücünü düşürdü, maaşları eritti ve en çok dar gelirlileri etkiledi.

Son açıklanan enflasyon rakamları en çok orta ve dar gelirli aileleri vurdu. Amerika'daki son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamının hane halkına ek maliyet getirdiği belirtildi.

Yeni bir araştırmaya göre rekor düzeydeki enflasyon, ortalama Amerikan hane halkına harcamalarda ayda 276 dolar ek maliyet getiriyor. Araştırmaya göre, Amerika’da yükselen enflasyonu en çok Y kuşağı, Latin Amerikalılar, orta ve alt sınıf hissediyor.

Moody's Analytics'ten kıdemli ekonomist Ryan Sweet, Amerika'da hane halkının yıllık yüzde 7,5 oranına yükselen enflasyon ortamında yaptıkları harcamalarını inceledi. Sweet, enflasyonla ilgili son verileri, enflasyonun yüzde 2,1 civarında seyrettiği 2018 ve 2019 yıllarının verileriyle karşılaştırarak, Amerikan hane halkının ürün ve hizmetler için ödediği farklı fiyatları hesaba katıp, son enflasyon rakamının hane halkına 276 dolarlık ek maliyet getirdiğini saptadı.

Kıdemli ekonomist Sweet, araştırmasıyla ilgili Wall Street Journal gazetesine, “Birçok insan yüksek enflasyon yüzünden zarar görüyor. Enflasyonun hane halkına getirdiği ek yük ayda 276 dolar. Bu büyük bir yük” dedi.

“Kiracılar daha fazla sıkıntıda”

Son enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, mali hizmetler şirketi Wells Fargo da yaptığı son araştırmadaki veri ve analizlerini paylaştı. Wells Fargo’nun araştırmasına göre, gelirlerinin daha büyük bir kısmı barınma ihtiyacını gidermeye harcayan kiracıların parasal olarak daha da sıkışık hissettikleri ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, orta sınıf haneler de gelirlerinin daha büyük bir bölümünü artan ulaşım ve yakıt maliyetlerine harcadıkları için enflasyondan diğer gruplardan daha fazla etkilendi. Y kuşağı ve Latin Amerikalılar'ın gelirlerinin daha büyük bir bölümünün konut ve benzine harcadığı saptandı. Bu grubun enflasyonu daha derinden hissettiği belirtildi. Gıda fiyatları enflasyon seviyesinden çok daha az yükselse de daha yüksek gelirli haneler, daha sık dışarıda yemek yeme eğiliminde. Analize göre, daha yüksek kazananların, fiyatları enflasyonun altında yükselen yeni otomobil satın alma olasılıkları da daha yüksek.

Y kuşağı ve Latin Amerikalılar'ın gelirlerinin daha büyük bir bölümünün konut ve benzine harcadığı saptandı. Latin Amerikalılar için enflasyon oranların biraz daha yüksek olduğu, çünkü bu grubun gelirlerinin çok daha yüksek bir kısmını ikinci el otomobile ve benzine harcama eğiliminde olduğu belirtildi. Enflasyon rakamlarından en çok etkilenen yaş gurubunun 35-44 olduğu kaydedildi.

