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Enflasyon Ekim'de yüzde 25,24 ile 15 yılın yeni zirvesine yükseldi

05.11.2018 10:02 | Son Güncelleme

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25,24 seviyesine yükselerek 2003'ten bu yana gördüğü en yüksek düzeye ulaştı. Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23,5 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon Ekim'de yüzde 25,24 ile 15 yılın yeni zirvesine yükseldi

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25,24 seviyesine yükselerek 2003'ten bu yana gördüğü en yüksek düzeye ulaştı. Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23,5 seviyesinde bulunuyor.

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