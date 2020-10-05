Enflasyon Eylül'de de arttı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,75 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında enflasyondaki artış bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,47 olarak kaydedildi.

Yıllık bazda en büyük artış yüzde 25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 15,09 ile sağlık ve yüzde 14,95 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde kaydedilirken en düşük artış yüzde 0,68 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre fiyat artışları haberleşmede yüzde 6,74, giyim ve ayakkabıda yüzde 6,91, eğitimde yüzde 7,55, eğlence ve kültürde yüzde 8,12, konutta yüzde 10, lokanta ve otellerde yüzde 10,92, ev eşyasında yüzde 11,34 ve ulaştırmada yüzde 12,95 oranında oldu.

Yurt içi üretici fiyatlarında da artış

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) de Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,65, bir önceki yılın aynı ayına göreyse yüzde 14,33'lük artış kaydedildi.