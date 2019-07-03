Enflasyon geriliyor, Merkez Bankası ne yapacak?

Haziran ayı enflasyon oranı, gıda fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak yüzde 15,72'ye geriledi. Mevcut seviye hâlâ yüzde 5'lik enflasyon hedefinin üç kat üzerinde.

Öte yandan geçen sene yaşanan kur şokunun etkisi ile 2018'in ikinci yarısından itibaren yüzde 15'ten yüzde 20'ye yükselen enflasyonun bu sene olumlu baz etkisi ile ikinci yarıda iyileşmesi bekleniyor. Bu olumlu baz etkisi ile sene sonu enflasyon beklentileri de yüzde 15 seviyelerine geriledi.

Enflasyon görünümünde her ne kadar baz etkisi olumlu bir faktör olarak karşımıza çıksa da görünümü olumsuz etkileyecek faktörler de mevcut.

Temmuz ayında devreye girecek olan çay, şeker, elektrik ve akaryakıt zamlarına ilave olarak otomotivde ÖTV ve KDV indirimlerinin son bulması enflasyonu yukarı çekecek faktörler.

Buna ilave olarak üretici fiyat enflasyonunun hâlâ yüzde 25 seviyesinde seyretmesi ve ÜFE-TÜFE makasının daralarak da olsa devam etmesi, üreticilerin bu zamana kadar sırtlarında taşıdıkları maliyetleri bir süre daha tüketiciye yansıtacağına işaret ediyor.