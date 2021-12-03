HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enflasyon: Kılıçdaroğlu TÜİK için 'Devlet kurumu olmaktan çıkmış, saray kurumu haline dönüşmüştür' dedi

Enflasyon: Kılıçdaroğlu TÜİK için 'Devlet kurumu olmaktan çıkmış, saray kurumu haline dönüşmüştür' dedi

03.12.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Bunun üzerine bilgi almak amacıyla TÜİK'e giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu binaya alınmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Ana muhalefet partisi genel başkanı mekân basmaya gidemez" dedi.

Enflasyon: Kılıçdaroğlu TÜİK için 'Devlet kurumu olmaktan çıkmış, saray kurumu haline dönüşmüştür' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon kararının açıklamasının ardından Twitter'dan, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" diye yazdı. Söylediği saatte TÜİK'e giden CHP lideri içeri alınmadı.

Kılıçdaroğlu, TÜİK kapısı önünde yaptığı açıklamada, "Devletin bilgileri ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesi bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik" dedi.

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 21,31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,51 arttığını, yıllık bazda ise yüzde 21,31'e yükseldiğini açıkladı. Böylece yıllık enflasyon, Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) yıllık artış da yüzde 54,62 ile 2002'den bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Getty Images

Ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu da, TÜİK'in ardından Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Kasım 2021 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 9,91 arttı. ENAGrup'a göre TÜFE'deki yıllık artış oranı yüzde 58,65.

Kılıçdaroğlu**'ndan TÜİK'e tepki**

Enflasyon verilerinin açıklanması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'e tepki gösterdi.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1466665006968164361?s=20

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile birlikte TÜİK'e gitti.

Binanın kapısının önünde bekleyen CHP heyetinden Selin Sayek Böke, TÜİK'in internet sitesinde bulunan, "bilgi almak isteyen kişilerin merkez teşkilatına gidebileceğine" dair yazıyı okudu.

TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu bina önünde gelişmeleri takip eden gazetecilere açıklama yaptı.

'Görevinizi hakkıyla, dürüstlükle yapın'

"Bu tablo Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için çok iyi bir tablodur" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin bilgileri, bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor, kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Soracaktık onlara, bu verileri nerelerden, kimlerden aldınız, hangi mağazalardan aldınız diye.

"TÜİK devlet kurumu olmaktan çıkmış, saray kurumu haline dönüşmüştür. Burada çalışan arkadaşlar, hepinizin tabi olduğu yasa, devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı devlet memurları ayrı.

"Ben devlet memurlarına sesleniyorum: Görevinizi yapın, hakkıyla, dürüstlükle yapın. Şu binada oturanlar unutmasın, bu binalar bu memleketin vatandaşlarının ödediği vergilerle yapıldı. İşçinin, memurun, emeklinin ödediği vergilerle aldığınız aylıklardır.

"Eğer devleti oluşturan kurumlar bilgilerle halkı yanıltıyorlarsa, yasalarla değil talimatla görev yapıyorsa, kendi internet sitelerindeki çağrılara bile uymuyorlarsa kendileri suçludur."

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından tepki gösterdi.

Soylu, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1466687774220824579?s=20

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Otelin önündeki çamaşır makinesini el arabasıyla çaldıŞaşkına çeviren anlar! Otelin önündeki çamaşır makinesini el arabasıyla çaldı
PARTNERBabasının son sağlık durumunu açıkladıBabasının son sağlık durumunu açıkladı
Markette korku dolu anlar! Kasiyerin başına silah dayadıMarkette korku dolu anlar! Kasiyerin başına silah dayadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.