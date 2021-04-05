Enflasyon Mart'ta yüzde 16,19 ile yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre mart ayında enflasyon yıllık yüzde 16,19 oldu ve Temmuz 2019'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Reuters anketine göre de enflasyonun yüzde 16,11 gelmesi bekleniyordu.

Aylık enflasyon ise yüzde 1,08 olarak açıklandı.

Çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 16,88 olarak gerçekleşti; bu son iki yılın en yüksek seviyesi anlamına geliyor.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 24,85 ile ulaştırma, yüzde 23,64 ile ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu gruplar ise yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,01 ile haberleşme ve yüzde 8,33 ile eğitim.

Mart ayında yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 17,44 olarak gerçekleşti.

### En çok karnabaharın fiyatı arttı

Mart 2021'de endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı.

287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.