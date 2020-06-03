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Enflasyon Mayıs ayında yıllık yüzde 11,39 arttı

03.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon Mayıs ayında yıllık yüzde 11,39 arttı

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) yıllık yüzde 11,39 artış gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,39 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde 10,94, geçen yıl Mayıs ayında ise yüzde 18,71 seviyesindeydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) güncel öngörüsü enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği yönünde.

Yıllık en yüksek artış alkollü içecekler ve konutta

TÜİK’in açıklamasında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,45 ile konut oldu.

Mayıs ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 40,87 ile çilek, yüzde 27,19 ile havuç ve yüzde 13,29 ile elmada kaydedildi.

DW / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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