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Enflasyon Nisan ayında yüzde 10,94 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 10:37 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon Nisan ayında yüzde 10,94 oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 10,94 olarak gerçekleşti. Sarımsak Nisan ayında en yüksek artışı gösterdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Yıllık enflasyon Mart ayında yüzde 11,86, geçen yıl Nisan ayında ise yüzde 19,50 seviyesindeydi.

TCMB'nin güncel öngörüsü enflasyonun yılı yüzde 7,4 seviyesinde bitireceği yönünde.

Yıllık en yüksek artış alkollü içeceklerde

TÜİK’in açıklamasında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana grupların sırasıyla, yüzde 31,32 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,52 ile konut olduğu belirtildi.

Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 4,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Nisan ayında en yüksek artış yüzde 46,18 ile sarımsak, yüzde 37,50 ile soğan ve yüzde 31,02 ile patates fiyatlarında gerçekleşti.

DW / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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