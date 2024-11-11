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Enflasyon onları da vurdu... 6 dizi final yaptı! Diziler tek tek ertelendi! 7 yeni dizi yolda

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.11.2024 08:27
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Kanallardan peş peşe final kararı gelmeye başladı. Dizilerin bölüm başı maliyetleri şu anki reklam bütçelerini karşılamayınca altı dizi final yaptı. Yeni projeler de peş peşe ertelendi. Bu arada hazırlığı devam eden yedi yeni dizi projesi de 2025 için sıraya girdi.

Enflasyon onları da vurdu... 6 dizi final yaptı! Diziler tek tek ertelendi! 7 yeni dizi yolda

Birçok iddialı dizi yeni sezonda yayın hayatına başlasa da yeni yayın döneminde reyting listelerinde istediği başarıyı sağlayamayınca projelerden peş peşe final kararları gelmeye başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen sezondan 17 dizinin bu yıla transfer olduğu televizyon dünyasında 2’si eski, 4’ü yeni toplam 6 haftalık dizi final yaptı.

REYTİNG 2

“Kör Nokta”, “Kötü Kan”, “Kirli Sepeti”, “Taş Kağıt Makas”, “Güzel Aşklar Diyarı” ve “Karadut” final yaparken geçen sezondan kalan “Arka Sokaklar”, “Gönül Dağı”, “Kuruluş Osman”, “Teşkilat”, “Kızılcık Şerbeti”, “Yalı Çapkını”, “Bahar”, “İnci Taneleri”, “Yabani”, “Sandık Kokusu”, “Kızıl Goncalar”, “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi”, “Mehmed: Fetihler Sultanı”, “Karaağaç”, “Hudutsuz Sevda” ekran yolculuğuna devam ediyor. Süreç Film’in sezon için çektiği ancak Kanal D’nin yazın yayınlamaya karar verdiği “Yalan” da cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

YAYIN GÜNÜ BEKLİYORLAR

“Leyla”, “Bir Gece Masalı”, “Deha”, “Siyah Kalp”, “Gizli Bahçe” ve “Kalpazan”ın yarışa girmesiyle yayında olan dizi sayısı 22’ye yükseldi. Sırada yayın günü bekleyen “Uzak Şehir”, “Sahipsizler”, “Annem Ankara”, “Şakir Paşa Ailesi”, “Holding” ve “Aşk Evlilik Boşanma”, “Şehrazat” ve “Can Borcu” dizileri var.

OYUNCU GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Henüz sete çıkmayan çok sayıda projenin de oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Bu arada hazırlığı devam eden 5 dizi projesi de 2025 eylül ayına ertelendi.

REYTİNG 3

O3 Medya’nın “Dönüş”, Most Yapım’ın “Halef” kod adlı, Ay Yapım’ın “İşgal Günlerinde Aşk” ve Mia Yapım’ın “Dava” adlı dizileri istenilen oyuncu kadrosu kurulamadığı için ertelenmek durumunda kaldı. Gold Film’in 1925 yılında geçen “Çiçekler Açar” dizisi bölüm maliyetini şu anki reklam bütçeleri karşılamadığı için nisan ayına ertelendi.

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reyting dizi final
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