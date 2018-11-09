Enflasyon Oranı Sokakta Nasıl Yorumlanıyor?

Ankaralı vatandaşlar, enflasyon oranı artışını alım güçlerindeki düşüşten hissettiklerini dile getirdiler.

Vatandaşlar, enflasyon oranının kamuoyuna açıklanandan daha fazla olduğunu düşündüklerini vurguladılar.

Enflasyon oranının açıklanandan daha fazla olduğunu belirten vatandaşlar, gerçek ihtiyaçlar dikkate alınarak açıklama yapmanın daha doğru olacağı konusunda hemfikir. Enflasyonun sadece mali olarak değil insan ilişkilerini de etkilediğini belirten Ankaralılar, bu duruma devletin el atmasından yana. Vatandaşlar alışverişin tansiyonunun geçici indirimlerle düşürüldüğü ancak yakın bir zamanda yeniden eski haline döneceği görüşünde.

