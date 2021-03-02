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Enflasyon oranları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Mart kira artış oranı ne kadar

02.03.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Enflasyon oranları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Mart kira artış oranı ne kadar

Her ay başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan enflasyon oranı vatandaşların merak ettiği konular arasında bulunuyor. TÜİK tarafınca yapılan enflasyon oranı açıklaması sonrası emekli zam oranı, kira zam oranı gibi birçok oran belirleniyor. Mart ayının başlamasıyla birlikte "Enflasyon oranı belli oldu mu" sorusu vatandaşların ilgi odağı oldu. Peki enflasyon oranları belli oldu mu ve TEFE TÜFE Mart kira artış oranı ne kadar?

Ay başlarında vatandaşların ilgiyle takip ettiği enflasyon oranları, Mart ayının gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Kira zammı, emekli zammı gibi oranları belirleyen enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. Peki enflasyon oranı ne kadar? Geçtiğimiz Ocak ayında enflasyon oranı yıllık %14,97 oranında, aylık ise %1,68 şeklinde gerçekleşmişti.

TEFE TÜFE MART KİRA ARTIŞ ORANI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise Ocak ayı sonunda yıllık %14,97, aylık %1,68 oranında artmıştı. Oranlara göre Şubat ayında kiracılara yüzde 12,53 oranında zam yapılabilmişti. Şubat 2021 enflasyon oranları ise 3 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan açıklama sonucu belli olacak.

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emekli maaşı Enflasyon

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