Enflasyon oranları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Mart kira artış oranı ne kadar

Ay başlarında vatandaşların ilgiyle takip ettiği enflasyon oranları, Mart ayının gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Kira zammı, emekli zammı gibi oranları belirleyen enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. Peki enflasyon oranı ne kadar? Geçtiğimiz Ocak ayında enflasyon oranı yıllık %14,97 oranında, aylık ise %1,68 şeklinde gerçekleşmişti.

TEFE TÜFE MART KİRA ARTIŞ ORANI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise Ocak ayı sonunda yıllık %14,97, aylık %1,68 oranında artmıştı. Oranlara göre Şubat ayında kiracılara yüzde 12,53 oranında zam yapılabilmişti. Şubat 2021 enflasyon oranları ise 3 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan açıklama sonucu belli olacak.

