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Enflasyon rakamları

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: - "Çay, şeker, benzin, mazot ve elektriğe yüzde 15 zam geldiği yerde haziran ayı enflasyonu yüzde sıfır olamaz"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Çay, şeker, benzin, mazot ve elektriğe yüzde 15 zam geldiği yerde haziran ayı enflasyonu yüzde sıfır olamaz." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, haziran boyunca neredeyse her gün zam haberleri duyduklarını belirterek, "Çay'a yüzde 15, şekere yüzde 16, elektriğe yüzde 15, mazota, benzine zam geldi. Çarşı, pazarda her şey ateş pahası. Vatandaşımız filesini doldurmakta zorlanıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün haziran enflasyonunu açıkladığını anımsatan Paylan, "Haziran ayında enflasyon kaçmış? Yüzde sıfır. Açıkça söylüyorum bu işte bir oyun var çünkü bugün memur ve emekli zamları da açıklandı. Bu zamlar TÜİK'in belirlediği enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Çay, şeker, benzin, mazot ve elektriğe yüzde 15 zam geldiği yerde haziran ayı enflasyonu yüzde sıfır olamaz. Sizin belirlediğiniz enflasyon yüzde sıfır olabilir ama halkın enflasyonu yüzde sıfır değil. Halkın enflasyonu çarşı ve pazardadır." diye konuştu.

Paylan, halkın enflasyonu ile TÜİK'in enflasyon oranları arasında ciddi fark olduğunu söyleyerek, emeklilerin, işçilerin ve yoksulların gelir seviyesini yükseltecek tedbirlerin alınmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun ilk toplantısını yaptığını belirten Paylan, "Memur emeklisine 50 lira zam, işçi emeklisine 50-70 lira zam, memurlara ise 100 lira zam verilirken, ilk toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, kendi maaşına 5 bin lira zam yapıyor. İşte bu vicdansızlık, edepsizliktir. Bu anlayış ile Türkiye'nin yüzde biri zenginleşti, yüzde 90'ı yoksullaştı." görüşünü savundu.

Merkez Bankasının kaynaklarının Hazineye aktarılmasının sonuçlarının olacağını öne süren Paylan, "Damat Bey, Merkez Bankasındaki 46 milyar TL yedek akçeyi Hazineye aktarmak istiyor. Merkez Bankasının, kurumlar vergisi ödemesiyle birlikte bir yılda 94 milyar TL Hazineye aktarılmış olacak. Bu para basmaktır." diye konuştu.

Basın mensuplarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Paylan, "sistemin temelinin çürük olduğunu" ve denge ile denetim mekanizmasının bulunmadığını savundu.

Bir revizyondan ziyade sistemin yeni baştan ele alınması gerektiğini dile getiren Paylan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bir yılda ülkemize ne huzur ne de refah getirmiştir. Siyasi ve ekonomik krize yol açmıştır. Bütün siyasi partiler olarak bu sistemi yeniden ele alıp yeni bir anayasa tartışmasını başlatmamız gerekiyor. Bu sırada bazı revizyon adımları atmak istiyorlarsa Sayın Cumhurbaşkanı, partisinin başkanlığından istifa etmelidir." dedi.

S-400 tartışmalarına değinen Paylan, "Biz antimilitarist, savaş, silah karşıtı bir parti olarak S-400 ve F-35 alımına karşıyız. Trump tek adam değil. Erdoğan, 'Ben ne dersem Türkiye'de o olur' diye bakıyor ama Trump ne derse o olmuyor. ABD'de yasalar var. Yasalar, 'S-400 füzesini alırsanız yaptırım gelir' diyor. Trump bunu engelleyemez ki." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, partisinden bazı milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, Diyadin Belediye binası girişindeki polis arama noktasında meydana gelen olaylara dikkati çekti.

"Bir belediye çalışanı ile belediye eş başkanlarına fiziki şiddet uygulandığını" iddia eden Koç, yaşananları kınarken, sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının takipçisi olacaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Enflasyon Garo Paylan

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