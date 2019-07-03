Enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün haziran enflasyonunu açıkladığını anımsatan Paylan, "Haziran ayında enflasyon kaçmış? Yüzde sıfır. Açıkça söylüyorum bu işte bir oyun var çünkü bugün memur ve emekli zamları da açıklandı. Bu zamlar TÜİK'in belirlediği enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Çay, şeker, benzin, mazot ve elektriğe yüzde 15 zam geldiği yerde haziran ayı enflasyonu yüzde sıfır olamaz. Sizin belirlediğiniz enflasyon yüzde sıfır olabilir ama halkın enflasyonu yüzde sıfır değil. Halkın enflasyonu çarşı ve pazardadır." diye konuştu.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, haziran boyunca neredeyse her gün zam haberleri duyduklarını belirterek, "Çay'a yüzde 15, şekere yüzde 16, elektriğe yüzde 15, mazota, benzine zam geldi. Çarşı, pazarda her şey ateş pahası. Vatandaşımız filesini doldurmakta zorlanıyor." ifadesini kullandı.

Paylan, halkın enflasyonu ile TÜİK'in enflasyon oranları arasında ciddi fark olduğunu söyleyerek, emeklilerin, işçilerin ve yoksulların gelir seviyesini yükseltecek tedbirlerin alınmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun ilk toplantısını yaptığını belirten Paylan, "Memur emeklisine 50 lira zam, işçi emeklisine 50-70 lira zam, memurlara ise 100 lira zam verilirken, ilk toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, kendi maaşına 5 bin lira zam yapıyor. İşte bu vicdansızlık, edepsizliktir. Bu anlayış ile Türkiye'nin yüzde biri zenginleşti, yüzde 90'ı yoksullaştı." görüşünü savundu.

Merkez Bankasının kaynaklarının Hazineye aktarılmasının sonuçlarının olacağını öne süren Paylan, "Damat Bey, Merkez Bankasındaki 46 milyar TL yedek akçeyi Hazineye aktarmak istiyor. Merkez Bankasının, kurumlar vergisi ödemesiyle birlikte bir yılda 94 milyar TL Hazineye aktarılmış olacak. Bu para basmaktır." diye konuştu.

Basın mensuplarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Paylan, "sistemin temelinin çürük olduğunu" ve denge ile denetim mekanizmasının bulunmadığını savundu.