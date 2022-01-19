HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enflasyon sepetine e-ticaret verileri de girecek

Enflasyon sepetine e-ticaret verileri de girecek

19.01.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK, enflasyon sepetine e-ticaret verilerini de dahil etmek için çalışma başlattı.

E-ticaret verilerinin gelecek yıldan itibaren enflasyon rakamlarına yansıması bekleniyor. Peki bu enflasyonu nasıl etkiler?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetine e-ticaret verilerini de dahil etmek için çalışma başlattı. Ekonomistler, "Avrupa yıllardır uyguluyordu. Önemli bir uygulama, ancak şeffaf olunmalı" diyor.

Açıkladığı enflasyon oranlarıyla tartışma konusu olan TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sepetine e-ticaret verilerini dahil etmek için harekete geçti. Kurumun bu kapsamda, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren büyük firmaların temsilcileriyle temasa geçtiği ve düzenli olarak veri talebinde bulunduğu öğrenildi. Çalışmanın tamamlanmasıyla e-ticaret verilerinin gelecek yıldan itibaren enflasyon rakamlarına yansıması bekleniyor.

TÜİK'in çalışmasını DW Haber'e değerlendiren TÜİK'in eski Başkanı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, "TÜİK'in enflasyon hesabında e-ticaret verilerini dikkate alması önemli bir gelişme" dedi. TÜİK'in son zamanlarda şeffaflıktan uzaklaştığını öne süren Aydemir, "Mesela e-ticarette zaman zaman fiyatlar düşük olabilir, yüksek olabilir. Ama burada siz şimdi tutup da en ucuzlar üzerinden hesap yaparsanız ama bu olmaz" dedi.

Şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor

Verilerin hangi sıklıkla ve nasıl çekileceğinin önemli olduğunu ifade eden Aydemir şunları söyledi: "Hangi siteleri kullanacaksınız. Bütün bunları şeffaf bir şekilde şimdiden kamuoyu ile paylaşmaları gerekiyor. Dolayısıyla bunun yaparlarsa insanlar da doğru yapıyor diye düşünmeye başlar. Bunları anlatmadan yaparsan soru işaretleri çok olur. Şu anda toplum inanmıyor. Dolayısıyla şu anda insanların aklında 'enflasyonu düşürmek için bunu yapıyor' şeklinde bir düşünce oluşuyor."

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Ergün Kılıç da, e-ticaret firmalarının verilerinin enflasyon hesaplamasında kullanılabileceğini söyledi. Kılıç, şöyle konuştu: "Ancak burada neleri kullanacağı önemli. İndirimde olan ürünlerin mi, yoksa gerçek satış fiyatlarının mı değerlendirileceği önem arz ediyor. Bununla ilgili daha önceki TÜİK verileri her zaman ülkemizde problemli olarak görüldüğü ve tartışıldığı kaçınılmaz."

Veriler güvenilir ve tutarlı olmalı

TÜİK'in verileri kullanırken tutarlı ve tarafsız olması gerektiğine de dikkat çeken Kılıç, "Bunu yok etmenin yöntemlerinden bir tanesi teknoloji çağındaki verileri kullanırken özellikle verilerin güvenilir olması, tutarlı ve tarafsız olunması, şeffaf ilkelere dayanan nitelikte olması, en azından enflasyon rakamlarını kullananlar açısından da önem arz etmektedir" dedi. Kılıç, "bunun için enflasyon sepetine koyulan ürünlerin gerçeği yansıtan ürünler olması tüketiciler açısından da gerçekten önünü gören, ülkeye katkı sunan bir durum olacağını" ifade etti.

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Tüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkatTüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat
Annesine ilaç yazmayan aile hekimine saldırdıAnnesine ilaç yazmayan aile hekimine saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Artık afişe edeceğim

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Artık afişe edeceğim

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.