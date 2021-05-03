Enflasyon Son İki Yılın Zirvesinde

TÜİK’in Nisan ayı için açıkladığı yüzde 17,14, 2019 Mayıs ayından bu yana en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara düştü.

Türkiye’de enflasyonun artış eğilimi sürüyor. Türkiye İstatistik Enstitüsü’nün (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre Nisan ayında enflasyon göstergesi olarak kabul edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,68 artarken yıllık enflasyon yüzde 17,14’e yükseldi.

ENAG: ‘‘Aylık enflasyon yüzde 2,62’’

Eylül ayından bu yana kendi metotlarıyla enflasyon ölçümü yapan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Nisan ayında enflasyon artışını yüzde 2,62 olarak hesapladı.

ENAG’ın çalışmasına göre, Nisan ayında en yüksek artış yüzde 7,12 ile lokanta ve otellerde görülürken, onu yüzde 6,31 ile ulaştırma ve yüzde 3,22 ile haberleşme takip ediyor.

Nisan ayında endekste yer alan 415 maddeden 281’inin artış gösterdiğini belirten TÜİK’e göre aylık bazda en yüksek artış gösteren ana harcama grubu yüzde 7,57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,09 ile eğitim ve yüzde 1,68 ile ulaştırma oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %9,05 ile haberleşme, %10,21 ile eğitim ve %11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,31 ile ulaştırma, %22,27 ile ev eşyası ve %19,20 ile sağlık oldu.

En yüksek yıllık enflasyon ulaştırmadan