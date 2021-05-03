Enflasyon Son İki Yılın Zirvesinde

Türkiye’de enflasyonun artış eğilimi sürüyor. Türkiye İstatistik Enstitüsü’nün (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre Nisan ayında enflasyon göstergesi olarak kabul edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,68 artarken yıllık enflasyon yüzde 17,14’e yükseldi.
Geçen hafta enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9,4’ten yüzde 12,2’ye yükseltmişti.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Nisan ayında en yüksek oranına ulaşacak enflasyonun sonraki aylarda düşmesini beklediklerini açıklamıştı.
2019’un Ekim ayından beri enflasyon yükselişte
TÜİK’in Nisan ayı için açıkladığı yüzde 17,14, 2019 Mayıs ayından bu yana en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara düştü.
2018’in yaz aylarında Rahip Andrew Brunson krizi sonrası dövizdeki hareketlenme ile başlayan ekonomideki bozulma sonucu 2018’in Ekim ayında enflasyon son 15 yılın zirvesine çıkarak yüzde 25,25’e ulaştı.
2019 Ekim ayında yüzde 8,55’e kadar gerileyen enflasyon o tarihten beri yükseliyor.
ENAG: ‘‘Aylık enflasyon yüzde 2,62’’
Eylül ayından bu yana kendi metotlarıyla enflasyon ölçümü yapan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Nisan ayında enflasyon artışını yüzde 2,62 olarak hesapladı.
ENAG’ın çalışmasına göre, Nisan ayında en yüksek artış yüzde 7,12 ile lokanta ve otellerde görülürken, onu yüzde 6,31 ile ulaştırma ve yüzde 3,22 ile haberleşme takip ediyor.
Nisan ayında endekste yer alan 415 maddeden 281’inin artış gösterdiğini belirten TÜİK’e göre aylık bazda en yüksek artış gösteren ana harcama grubu yüzde 7,57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,09 ile eğitim ve yüzde 1,68 ile ulaştırma oldu.
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %9,05 ile haberleşme, %10,21 ile eğitim ve %11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,31 ile ulaştırma, %22,27 ile ev eşyası ve %19,20 ile sağlık oldu.
En yüksek yıllık enflasyon ulaştırmadan
Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış, yüzde 29,31 ile ulaştırmada gözlenirken onu yüzde 22,27 ile ev eşyası, yüzde 19,20 ile sağlık ve yüzde 18,27 ile çeşitli mal ve hizmetler takip ediyor.
İmalat fiyatları da dizginlenemiyor
Gelecek aylardaki enflasyon eğiliminin öncü işareti olarak kabul edilen Yurt İçi Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) artış da devam ediyor.
TÜİK’in açıkladığı Yİ-ÜFE yüzde 35,17.
Yi-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 4,34; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,91 artış gösterdi.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri verilerine göre, ara malı yüzde 42,59, enerji yüzde 38,64, imalat yüzde 38,11, dayanıklı tüketim malı ise yüzde 29,24, artış gösterdi.
Öztrak: ‘‘Hayat pahalılığı milletin alım gücünü ezip geçiyor’’
Eski Hazine Müsteşarı olan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyon artışının özellikle mutfaktaki yangını tetiklediğini söyledi.
Merkez Yönetim Kurulu toplantısı açıklamalarda bulunan Öztrak, ‘‘İşsizlik ve yoksulluk giderek katılaşıyor. Hayat pahalılığı milletin alım gücünü ezip geçiyor. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre, Nisan’da tüketici fiyatları yüzde 2,6 arttı. TÜİK’e göre ise Nisan’da tüketici fiyatları yüzde 1,7; üretici fiyatları ise yüzde 4,3 arttı. 12 aylık üretici enflasyonu tüketici enflasyonunun iki katına çıktı. Bu, 2018 Ağustos ayındaki kur şokundan sonra, üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki en yüksek fark. Mutfaktaki yangın ise öyle böyle değil. Son bir yılda çilek yüzde 67, ayçiçek yağı yüzde 54, mısırözü yağı yüzde 51, tavuk eti yüzde 45 zam görmüş. Salgından sonra orta sınıf bir de enflasyon kırbacıyla dövülmüş’’ dedi.