Enflasyon Son İki Yılın Zirvesinde ÜFE Tarihi Zirvenin Eşiğinde

Türkiye’de enflasyon artışı dizginlenemiyor. Temel enflasyon verisi olarak kabul edilen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında artarak yıllık bazda yüzde 17,53’e ulaştı.

2019 Ekim ayında son kez yüzde 8,55’le tek haneli sayılarda kalan enflasyon, o tarihten bu yana sürekli çift hanede.

2018 yılının Ağustos ayında ABD ile yaşanan rahip Brunson krizi sonrası aynı yılın Ekim ayında, yüzde 25,24’le 2001 krizinden sonra en yüksek enflasyon oranına ulaşmıştı.

O tarihten sonra enflasyonda düşüş eğilimleri izlense de son 15 aydır neredeyse düzenli olarak artan enflasyon, Haziran ayında son iki yılın (2019 yılı Mayıs ayı enflasyonu yüzde 18,71 ) en yüksek seviyesini gördü.

Son 12 ayda en yüksek enflasyon ulaştırmada görülüyor

Aylık bazda en fazla artış gösteren üç ana harcama grubu, yüzde 4,50’yle ev eşyası, yüzde 4,46’yla eğlence-kültür ve yüzde 3,82’yla lokanta ve oteller oldu.

Bu gruplara yıllık bazda bakıldığında ilk sırada yüzde 26,29’la ulaştırma var. Onu yüzde 25,68’le ev eşyası, yüzde 19,99’la gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 19,95’le çeşitli mal ve hizmetler izliyor.

ENA Grup: “Haziran ayı enflasyonu yüzde 3,28, altı aylık enflasyonsa yüzde 19,16”

Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana günlük fiyat değişimlerini takip ederek Tüketici Fiyat Endeksi oluşturan ENA Grup (Enflasyon Araştırma Grubu), Haziran ayı enflasyonunu yüzde 3,28 olarak açıkladı.

ENA Grup’un verilerine göre, ürün grubu bazında en yüksek artış yüzde 21,54’le elektrikli ev aletlerinde oldu. Onu yüzde 17,31’le kırtasiye, yüzde 17,23’le meyve sebze, yüzde 16,50’yle mobilya, yüzde 13,86’yla ev temizlik ürünleri izledi.

ENA Grup’a göre altı aylık enflasyon ise yüzde 19,16 oldu.

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 5,45 oranında enflasyona bağlı artış uygulanacak

ENA Grup yılın ilk altı ayı için enflasyonu yüzde 19,16 olarak ortaya koysa da memur, sözleşmeli çalışan ve memur emeklilerinin, yılın ilk altı ayı için ücret artışı TÜİK’in verilerine göre yapılıyor.

TÜİK’in belirlediği yüzde 8,45’lik yarı yıl enflasyonu, memur, sözleşmeli çalışan ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak.

Toplu Sözleşme sırasında 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 artış alan memur ve memur emeklilerinin maaşlarına, yüzde 5,45’lik artış da yansıtılacak.

Haziran ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk yarısının enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. Yılın ilk altı ayında yüzde 8,45'lik enflasyonla birlikte, memur, sözleşmeli çalışan ve emeklilerine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranları netleşti. Memurlar ve emeklilerinin Temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı zammı yapılacak.

Üretici fiyatlarındaki 12 aylık artış yüzde 42,89 oldu

Üretici fiyatlarındaki maliyet artışlarını gösteren Yİ-ÜFE’yse Haziran ayında, 2018 yılı Eylül ayındaki tarihi zirve olan yüzde 46,15’e çok yaklaştı.

Geçtiğimiz ay Yİ-ÜFE yüzde 4,89 artışla yıllık bazda yüzde 42,89’a yükseldi.

Bir yıllık imalat enflasyonu yüzde 45,87, petrol ve doğalgaz son 12 ayda yüzde 181 arttı

Ara malı yüzde 54,89 artarken onu yüzde 45,87’yle imalat, yüzde 35,34’le madencilik ve taş ocakçılığı izledi.

Alt sektörler arasındaysa yıllık bazda en yüksek artış ham petrol ve doğalgazda görülüyor.

Yüzde 181,45’le zirvede yer alan ham petrol ve doğal gazı, yüzde 123,80’le kök ve rafine petrol ürünleri, yüzde 100,04’le ana metaller ve yüzde 54,82’yle kağıt ürünleri takip ediyor.

