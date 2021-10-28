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Enflasyon tahmini yüzde 18,4'e yükseldi

28.10.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, bu yıl için enflasyon tahminini yüzde 18,4'e, gıda enflasyonu varsayımını da yüzde 23,4'e yükselttiklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda 2021 sonu beklentisini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükselttiklerini açıkladı.

Bu yılın dördüncü ve son enflasyon raporuna ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2022 yılı sonunda 11,8, 2023 yıl sonunda yüzde 7, orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Gıda fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki belirleyici etkisinin tüm dünyada önemini koruduğunu ve bu eğilimi Türkiye'de de gözlemlediklerini kaydeden Kavcıoğlu, gıda enflasyonu varsayımını 2021 için yüzde 15'ten yüzde 23,4'e, 2022 için de yüzde 10,1'den yüzde 13,9'a güncellediklerini bildirdi.

Petrol fiyatlarında son dönemdeki artışta arz sıkıntılarının belirleyici olduğunu belirten TCMB Başkanı, "Petrol fiyatı varsayımımızı 2021 yılı için 70.8 ABD doları, 2022 yılı içi 77.5 ABD dolarına yükselttik" dedi.

Rezervler 126 milyar dolara yükseldi

15 Ekim itibarıyla rezerv miktarının 126 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Kavcıoğlu, para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçladıklarını belirtti.

Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde kredilerin sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyeceğini ifade eden Kavcıoğlu, "Türkiye'nin temel sorunu cari açıktır. Cari açık sorunu çözüldüğünde kur da dengeye gelecektir. Serbest piyasada belirlenen kura müdahale etmeyeceğiz" dedi.

TCMB'nin para politikasında son iki ayda 300 baz puanlık indirime gittiğini ve politika faizinde yaptığı aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını kaydeden Kavcıoğlu, "Arz şokları geçici. Faiz kararını elimizdeki verilere göre vereceğiz" açıklaması yaptı.

DW/BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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