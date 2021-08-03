Enflasyon Temmuz'da yıllık bazda yüzde 18,95'e çıktı

Türkiye'de enflasyon Temmuz ayında yıllık bazda beklentileri aşarak yüzde 18,95 oldu. Üretici enflasyonu ise Temmuz ayında yüzde 45'e yaklaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80 arttı.

Bloomberg HT'nin haberine göre bu son 18 yılın en yüksek Temmuz enflasyonu olarak kayda geçti. Yıllık enflasyon da son 26 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Tüketici fiyatlarında son 12 aylık dönemdeki artış ise yüzde 15,15 düzeyinde.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlere göre piyasanın yıllık bazda artış beklentisi yüzde 18,7 seviyesindeydi.

Reuters'ın yaptığı ankete göre ise aylık bazda artış beklentisi yüzde 1,54 düzeyindeydi.

Tüketici fiyatlarında en yüksek artış gıda grubunda

TÜİK'in verilerine göre yıllık bazda en yüksek artış gıda grubunda yaşandı.

Gıda fiyatlarındaki artış oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,92 oldu. Bu kategoride gıdayı yüzde 24,92 ile alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma ve yüzde 22,70 ile ev eşyası izledi.

Temmuz ayında aylık bazda artışın en yüksek olduğu grup ise yüzde 5,07 ile konut oldu. Konutu yüzde 2,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,72 ile lokanta ve oteller grupları takip etti.

Üretici enflasyonu yüzde 45'e yaklaştı

Öte yandan üretici fiyatlarında artışlar Temmuz ayında da devam etti.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Temmuz ayında yıllık yüzde 44,92 oldu.

2021 yılı Temmuz ayında üretici fiyatlarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,46 düzeyinde gerçekleşti.

Üretici fiyatları, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 28,47 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Perşembe günü yayımlanan yılın üçüncü enflasyon raporunda 2021 sonu enflasyon beklentisini yükseltmişti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin bir şekilde düşeceğini söylemesine karşın, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e çıkartılmıştı.

