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Enflasyon: TÜİK verilerine göre Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 19,58'e yükseldi

04.10.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 arttı.

Enflasyon: TÜİK verilerine göre Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 19,58'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 arttı.

Piyasanın beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 19,50 olması yönündeydi. Eylül ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 16,98'e yükseldi. Üretici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 43,96 arttı.

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller.

Sepetteki 415 maddeden 318'inin fiyatı arttı

Eylül ayında TÜFE'de kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin ortalama fiyatı düştü. 46 maddenin ortalama fiyatı değişmedi. 318 maddenin ortalama fiyatı ise arttı.

Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün, aylık yüzde 33,72 ile kömür oldu. Kömürü yüzde 30,46'lık artışla kıvırcık salata, yüzde 29,52 artışla servis ücreti ve yüzde 28,30 artışla yurt ücreti izledi. Özel üniversite ücreti de aylık yüzde 24,25 arttı.

Enflasyonun açıklanmasının ardından Dolar/TL kuru 8,84'ten 8,88'e yükseldi.

Bugün açıklanan veri ile Merkez Bankası'nın iki hafta önce yüzde 18'e indirdiği politika faiziyle enflasyon arasındaki fark daha da açılmış oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu: TÜFE'de son 12 aylık artış oranı % 44,70

Bir grup akademisyen tarafından hazırlanan enflasyon verilerini açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu (EnaGrup) ise Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) son 12 aylık artış oranını % 44,70 olarak belirledi.

https://twitter.com/ENAGRUP/status/1444909016778518532

TÜİK, 23 Şubat'ta Enflasyon Araştırma Grubu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Mayıs ayında açıklanan karara gerekçe olarak, "TÜİK'in itibarsızlaştırılması" gösterilmişti.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "verinin hangi yöntemle üretildiğine dair temel bilgilerin açık ve net bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmasının kanuni yükümlülük" olduğu belirtilmişti.

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