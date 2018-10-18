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Enflasyon ve dövize karşı "kademeli" mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:38 | Son Güncelleme

Capitol Alışveriş Merkezi İcra Kurulu Üyesi Selda Eremsoy: -"Kira bedellerinde Aralık 2018 sonuna kadar yüzde 32,98, Ekim 2019’a kadar yüzde 30, Ekim 2020’ye kadar ise yüzde 20 indirim yapılmış oldu"

İSTANBUL (AA) - Capitol Alışveriş Merkezi İcra Kurulu Üyesi Selda Eremsoy, kira bedellerinde Aralık 2018 sonuna kadar yüzde 32,98, Ekim 2019’a kadar yüzde 30, Ekim 2020’ye kadar ise yüzde 20 indirim yapıldığını bildirdi.

Capitol Alışveriş Merkezi, başlatılan ekonomik mücadeleye hem döviz kuru hem de hem de enflasyon boyutundan katıldı. Capitol, kiracıları ile sözleşmelerinin dövizden Türk lirasına dönüşümünde kanuni hakkı olan kurdan feragat etti. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek için de kira artışlarında baz alınacak TÜFE oranlarında indirim kararı alındı. İki yıla yayılı indirimler, kademeli olarak uygulanacak.

Capitol Alışveriş Merkezi açıklamasında görüşlerine yer verilen Capitol Alışveriş Merkezi İcra Kurulu Üyesi Selda Eremsoy, "İlk boyut olarak döviz sözleşmelerinin TL’ye çevrilmesinde kanuni hakkımız olan 1 avronun 5,3715 TL olarak esas alınması hakkımızdan iki yıl süre ile feragat ettik. 2014 yılından bu yana sabit kur uygulamamız var. Böylelikle kira bedellerinde Aralık 2018 sonuna kadar yüzde 32,98, Ekim 2019’a kadar yüzde 30, Ekim 2020’ye kadar ise yüzde 20 indirim yapılmış oldu." ifadelerini kullandı.

İkinci boyutta Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek verdiklerini ancak bunun programda öngörüldüğü gibi iki ay yerine iki yıl olduğunu vurgulayan Eremsoy, artık kira artış oranlarında TÜFE'nin baz alınacağını anımsattı.

Ortaya çıkacak TÜFE oranlarında da indirim yapma kararı aldıklarını bildiren Eremsoy, 1 Ekim 2019’a kadar yüzde 50, 1 Ekim 2020’ye kadar ise yüzde 25 indirim uygulayacaklarını hatırlattı.

Capitol Alışveriş Merkezi’nin kiracılarıyla birlikte Türkiye’nin ekonomik mücadele günlerinden başarıyla çıkması için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirten Eremsoy, "24 yıllık deneyimimiz bize her zaman değişimin öncüsü olma sorumluluğu yüklüyor. Alışveriş merkezimizi teknik altyapı dahil adeta yeni bir alışveriş merkezi inşa edercesine yenileyerek, mimari renovasyonu tamamladık. Bundan kaynaklı döviz kredi borcumuzu ödemeye devam ediyoruz. Ayrıca kurulduğumuz ilk günden bu yana kiracılarımızdan genel gider payı almıyoruz." ifadelerini kullandı.

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