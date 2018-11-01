Enflasyon ve İhracat Artarken ÖTV ve KDV İndirimleri Ne Anlama Geliyor?

Türkiye ihracatı, Ekim ayında tüm zamanların rekorunu kırdı. Son 12 aylık dönemde bir önceki döneme göre %7,9 artış gösteren ihracat, 166 milyar 809 milyon dolara ulaştı. 12 aylık ithalat rakamı da 234 milyar 49 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %71,3’e yükselerek 2009 krizinde yakalanan %72,5’e çok yaklaşmış oldu. Geçen yıl 390 milyar dolara ulaşan ithalatın, bu yıl biterken 2010 yılından sonra ilk kez 300 milyar dolar seviyesinde kalması bekleniyor. Ticaret Bakanı: “Yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağız” Türkiye İhracat Meclisi’nin Adana’da düzenlediği toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, İtalya ve İngiltere olmasının Türk ihracatının hem kaliteli ürün ürettiğinin hem de rekabetçi yapısının göstergesi olduğunu ifade etti. Pekcan, “Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaştık. Yeni ekonomi programımız kapsamında ihracatımızın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını görüyoruz” dedi. Prof. Güneş: “İhracat lokomotif olmalı”

Tüketim eğiliminin son 15 yılın en düşük seviyesinde olduğunun altını çizen Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Hurşit Güneş ise ekonominin yeniden düzlüğe çıkmasında ihracatın önemli rol oynayacağını belirtiyor. Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Prof. Güneş, “Tüketici güven endeksi diplerde. Tüketici eğilimi de en düşükte. İç talep daralınca hatta neredeyse çökünce ne pahasına olursa olsun ihracat yapma eğilimi güçlendi. Kur seviyeleri de bunu destekliyor. Ancak bu ortamda halledilmesi gereken en öncelikli konu, ihracatı ana lokomotif haline getirmek. Henüz onu görmüyoruz” diyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %13,4’ten %23,5’e çıkardı İhracatta olumlu tablo devam ederken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılsonu enflasyon beklentisini negatif yönlü güncelledi. TCMB 2018 sonu enflasyon tahmini %13,4'ten yüzde %23,5'e yükseltirken %9,3 olan 2019 sonu tahmini %15,2 olarak revize etti. Bankanın 2020 sonu tahmini ise %6,7'den %9,3'ye çıkartıldı. TCMB Başkanı: “Sıkı para politikası uzun süre korunmalı”

İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetintaş, sıkı para politikasına vurgu yaptı. TCMB Başkanı, “Tahminleri belirlerken temkinli bir duruşu tercih ettik. Enflasyonda hedeflerin üzerindeyiz. Mevcut şartlar sıkı para politikası duruşunun uzun süre korunmasını gerektiriyor. Enflasyonla mücadele programı fiyat istikrarına yönelik farkındalığı arttırması açısından önemli. Politika duruşu bu dönemde kısa vadeli gelişmeler kadar orta vadeli trende de bakmamızı gerektiriyor” dedi. Mobilya, beyaz eşya, konut ve otomotivde KDV ve ÖTV indirimleri Merkez Bankası Başkanı’nın sıkı para politikasından bahsettiği saatlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dört sektör ve altı başlıkta yıl sonuna kadar ÖTV ve KDV indirimine gidileceğine açıkladı. Konut, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde yapılacak indirimler hakkında bilgi veren Albayrak, “İlk olarak konut satışlarında 31 Ekim’de KDV oranlarında yüzde 18’den yüzde 8’e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz. İkinci olarak, tapu harçlarının yüzde 4’ten yüzde 3’e indirilmesi uygulamasını da yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e indiriyoruz. Beyaz eşya sektöründe uygulanan ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz. 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidiyoruz. Son olarak da ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz” dedi.

Prof. Kozanoğlu: “Talepteki yavaşlama frenlenmek ve enflasyon suni olarak düşürülmek isteniyor” Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyesi ve Birgün gazetesi yazarı Profesör Hayri Kozanoğlu, ÖTV ve KDV indirimlerinin Yeni Ekonomik Program’daki hedeflerle çeliştiği kanaatinde. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Prof. Kozanoğlu, “Bir başka çelişki daha var. Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda da sıkı maliye politikasının sürdürüleceği varsayımıyla tahminlerin yapıldığı belirtiliyordu ki bu da başka bir çelişki. ÖTV ve KDV indirildiğinde 2018 enflasyonunu aşağı çekerseniz. Talebin düşmesi nedeniyle ekonomide bir yavaşlama var. Otomobil, mobilya ve beyaz eşyada indirimlerle talepteki yavaşlamayı frenlemenin düşünüldüğü anlaşılıyor. Bu şekilde yıl sonu enflasyonu suni bir şekilde aşağı çekilirse memur, işçi ve emekli ücretlerindeki artışı sınırlı tutulması da planlanıyor olabilir” dedi. “2019 feda edilerek 2018 rakamlarında rötuş yapılıyor” Ancak Kozanoğlu’na göre, bu durum 2019 için başka riskleri beraberinde getiriyor: