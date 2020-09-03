Enflasyon Yerinde Sayarken Dolar Tarihi Zirveye Çıktı

Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dün akşam 7,38’den kapanan USD/TL kuru gün içinde tarihi zirve olan 7,45’i gördükten sonra 7,44 seviyesinde seyretti.
Böylelikle Türk Lirası’nın yılbaşından bu yana Amerikan parası karşısındaki kaybı yüzde 24’ü aşmış oldu.
Merkez Bankası: ‘‘Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlik sürüyor’’
Merkez Bankası (TCMB) ise akşam saatlerinde twitter hesabından yaptığı açıklamada ikinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen ekonominin Mayıs ayından bu yana toparlandığına dikkat çekerek piyasalara güven vermeye çalıştı. Bu açıklama sonrası Dolar/TL kurunda aşağı yönlü küçük bir hareket gözlendi.
TCMB’den yapılan açıklamada ‘‘Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir’’ denerek enflasyonun gelecek aylarda yeniden yükselişe geçebileceği vurgusu yapıldı.
Merkez Bankası, ‘‘Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede Ağustos ayı PPK Toplantısı’nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir’’ diyerek kredi genişlemesi politikasından vazgeçildiğinin altını bir kez daha çizdi.
Yurtiçi Fiyat Endeksi son 12 ayın zirvesinde
Merkez Bankası’nın dikkat çektiği ‘‘çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş’’ Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün yayınladığı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) belirgin olmasa da Yurtiçi Fiyat Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) daha net görülüyor.
Yİ-ÜFE Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,35,bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,53 artış gösterdi. Böylelikle Yİ-ÜFE son 12 aydaki en yüksek orana ulaştı.
En yüksek artış, yüzde 39,05 ile metal cevherlerinde oluşurken, onu yüzde 32,96 mamul eşyalar, yüzde 21,05 ile motorlu kara taşıtları ve yüzde 18,32 ile makine ekipmanlar takip etti.
Yıllık enflasyon oranı yüzde 11,77
Enflasyon oranı olarak kabul edilen TÜFE ise Ağustos ayında Temmuz ayına göre 0,1 puan yükselirken yıllık enflasyon yüzde 11,77 oldu.
Ağustos ayında en yüksek artış gösteren kalem yüzde 26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler olurken, onu yüzde 14,68 ile sağlık, yüzde 13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 12,69 ile ulaştırma izledi.
Kuyumcuoğlu: ‘‘TL’deki değer kaybının ana nedeni düşük faizler, yıl sonu enflasyonun tek hanede olması mucize olur’’
Finans ve yatırım piyasaları uzmanı Hakan Kuyumcuoğlu’na göre, Türk Lirası’nın değer kaybını yalnızca bugün açıklanan enflasyon oranlarıyla açıklamak mümkün değil.
VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Kuyumcuoğlu, ‘‘TÜİK’in açıkladığı Ağustos ayı enflasyon rakamları bize çok çok büyük mucize olmazsa bu yılın tek haneli enflasyon oranıyla kapanmayacağını gösterdi. Hatta yüzde 10-11 aralığı bile çok büyük başarı olur. Enflasyon yüksek, faizler düşükken sokaktaki vatandaşın en güvenilir bulduğu enstrüman döviz oluyor. Dövizi yabancılar değil, vatandaş alıyor. Normalde bir ay önce 6,85’ten dolar alan biri, 7,40’ın üzerine çıkınca bozdurur. Ancak başka hiçbir araç bu kadar kazandırmadığı için beklemeyi tercih ediyor. Bu arada unutmayın dün uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının görünümünü durağandan negatife çevirdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı düşüyor. Bir de bugün açıklanan Merkez Bankası para ve banka istatistikleri de döviz rezervinde düşüşün sürdüğünü gösteriyor’’ dedi.
Merkez Bankası brüt rezervi altı ayda yüzde 21,5 azaldı
Kuyumcuoğlu’nun işaret ettiği Merkez Bankası verilerine göre, bu yılın Şubat ayının sonunda 107,8 milyar dolar olan brüt döviz rezervi Ağustos ayının sonunda 84,6 milyar dolara geriledi.
Nisan ayındaki kısmi artış dışında, son altı 6 ayda brüt rezervi her ay bir önceki ayın gerisine düştü. Altı aydaki toplam brüt rezerv kaybı ise yüzde 21,5’e ulaştı.