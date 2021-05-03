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Enflasyon yıllık bazda yüzde 17,14'e yükseldi, Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

03.05.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık yüzde 17,14 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, Mayıs 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Enflasyon yıllık bazda yüzde 17,14'e yükseldi, Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,68, yıllık enflasyon ise yüzde 17,14 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, Mayıs 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

TÜİK'in açıkladığı verilerle enflasyonda Kasım ayında başlayan yükseliş serisi yedinci aya taşınmış oldu.

Yıllık çekirdek enflasyon ise Nisan'da yüzde 17,77 olarak kaydedildi.

Yıllık enflasyon Mart'ta yüzde 16,2 seviyesindeydi.

Reuters haber ajansının anketine göre yıllık enflasyonun Nisan ayında yüzde 17,3 olması bekleniyordu.

Ulaştırma, ev eşyası, sağlık

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar %29,31 ile ulaştırma, %22,27 ile ev eşyası ve %19,20 ile sağlık oldu.

Gıda fiyatlarında ise yıllık artış yüzde 16,98 şeklinde gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %3,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %9,05 ile haberleşme, %10,21 ile eğitim ve %11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu.

En çok domatesin fiyatı arttı

Aylık olarak fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 24,91 ile domates oldu.

Domatesi yüzde 15,76 ile çocuk gömleği, yüzde 14,95 ile kadın elbisesi, yüzde 14,56 ile erkek gömleği ve yüzde 13,87 ile ampul oldu.

Üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 35,17

Üretici fiyatlarında artış ise Nisan'da aylık olarak yüzde 4,34 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yıllık bazda bu oran yüzde 35,17 seviyesine çıktı.

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