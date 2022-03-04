HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enflasyon yüzde 54'ü aştı

Enflasyon yüzde 54'ü aştı

03.03.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat ayında enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 oranında arttı.

Enflasyon yüzde 54'ü aştı

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %75,75 ile ulaşım, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yurt içindeki üreticilerin fiyatlarının değişimini kıyaslayan Üretici Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %105,01 artış gösterdi.

Reuters'ın yaptığı ankette gıda ve enerji fiyatlarının artışını sürdürmesi nedeniyle tüketici enflasyonunun %53'e yakın bir oranda yükselmesi bekleniyordu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin enflasyon anketine göre Şubat enflasyonunun yıllık bazda %52,85 olacağı tahmin ediliyordu.

Aylık enflasyon ise yüzde %4,81 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) son 12 aylık enflasyonu %123.80 olarak açıkladı. Enflasyonda aylık artış ise %5,44 oranında gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 Kış Paralimpik Oyunları ne zaman? 2022 Kış Paralimpik Oyunları ne zaman?
Putin böyle duyurdu.. "Kabul etmiyorum"Putin böyle duyurdu.. "Kabul etmiyorum"
Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettilerTeslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü savaşta öldürüldü

Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü savaşta öldürüldü

Londra'ya taşındılar! İşte Bergüzar'ın yeni evi...

Londra'ya taşındılar! İşte Bergüzar'ın yeni evi...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Tarım Bakanlığında görev değişimi!

Tarım Bakanlığında görev değişimi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.