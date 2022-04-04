Enflasyon yüzde kaç oldu? Gözler TÜİK verilerinde!

Mart ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılması beklenen açıklama öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı verilerini 4 Nisan Pazartesi (bugün) saat 10.00'dan sonra duyuracak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU'NDAN 'ENFLASYON' AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada etkin çalışmalar yürüttüklerini fakat Döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası’nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesinin önemli olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomi modelinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı olduğunu, Merkez Bankası olarak bu modeli güçlendirmek için çok önemli finansal enstrümanlar geliştirdiklerini ifade eden Kavcıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari denge ile sağlanabilecektir. Merkez Bankası olarak, yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, kapasite kullanım oranlarını artırmak, ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlamak için üzerimize düşen neyse onu yapıyor, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz”

MART AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,05'ten yüzde 44,78'e yükseldi.

ENFLASYON NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon, mal ve hizmetlere ilişkin fiyat düzeyinin yükselmesi nedeni ile paranın satın alma gücünde meydana gelen düşüşü ifade eder.

Burada bahsedilen genel kapsamlı artışı ölçebilmek için hanehalklarının yıl boyunca tükettiği mal ve hizmetlerden seçilen alt kalemler birleştirilerek harcama sepetleri oluşturulur. Her hanehalkının değişik tercihleri ve harcama kalıpları olduğundan tüm hanehalklarının ortalama harcama alışkanlıkları tespit edilerek harcama sepetine girecek mallara ağırlıklar verilir. Yıllık enflasyon oranı, bu yöntemle oluşturulan sepete [örneğin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)] bir ay içinde yapılan harcamanın önceki yılın aynı ayında yine o sepete yapılan harcamadan yüzde olarak ne kadar yüksek olduğunu ölçer.

ENFLASYON NASIL OLUŞUR?

Enflasyonun altında yatan temel sebep çoğunlukla aynı miktardaki mal ve hizmetleri satın almak için daha çok paranın mevcut olması ya da ekonomi genelinde talebin arzı aşmasıdır.

Yani; iktisadi faaliyeti devam ettirebilmek için gerekli kaynakların kıt olması halinde aynı mal ve hizmetler için daha yüksek fiyatlar talep edilebilir.

Öte yandan, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarının herhangi bir nedenden ötürü yükselmesi de üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında maliyet yönlü bir enflasyon yaratabilir. Bunun dışında, ithal ürünlerin fiyatlarının yükselmesi de yurt içindeki genel fiyat düzeyinin artmasına sebep olabilir.

