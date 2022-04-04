Enflasyon yüzde kaç oldu? TÜİK'ten flaş açıklama!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

Mart ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yapıldı.

Mart'ta enflasyon yüzde 61.14 oldu. Yıllık en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

2022 MERT AYI ENFLASYON ORANLARI

TÜİK Mart ailişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart'ta enflasyon yüzde 61.14 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU'NDAN 'ENFLASYON' AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada etkin çalışmalar yürüttüklerini fakat Döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası’nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesinin önemli olduğunu belirtmişti.

Türkiye ekonomi modelinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı olduğunu, Merkez Bankası olarak bu modeli güçlendirmek için çok önemli finansal enstrümanlar geliştirdiklerini ifade eden Kavcıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürmüştü::

“Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari denge ile sağlanabilecektir. Merkez Bankası olarak, yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, kapasite kullanım oranlarını artırmak, ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlamak için üzerimize düşen neyse onu yapıyor, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz”

ENFLASYON NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon, mal ve hizmetlere ilişkin fiyat düzeyinin yükselmesi nedeni ile paranın satın alma gücünde meydana gelen düşüşü ifade eder.

Burada bahsedilen genel kapsamlı artışı ölçebilmek için hanehalklarının yıl boyunca tükettiği mal ve hizmetlerden seçilen alt kalemler birleştirilerek harcama sepetleri oluşturulur. Her hanehalkının değişik tercihleri ve harcama kalıpları olduğundan tüm hanehalklarının ortalama harcama alışkanlıkları tespit edilerek harcama sepetine girecek mallara ağırlıklar verilir. Yıllık enflasyon oranı, bu yöntemle oluşturulan sepete [örneğin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)] bir ay içinde yapılan harcamanın önceki yılın aynı ayında yine o sepete yapılan harcamadan yüzde olarak ne kadar yüksek olduğunu ölçer.

ENFLASYON NASIL OLUŞUR?

Enflasyonun altında yatan temel sebep çoğunlukla aynı miktardaki mal ve hizmetleri satın almak için daha çok paranın mevcut olması ya da ekonomi genelinde talebin arzı aşmasıdır.

Yani; iktisadi faaliyeti devam ettirebilmek için gerekli kaynakların kıt olması halinde aynı mal ve hizmetler için daha yüksek fiyatlar talep edilebilir.

Öte yandan, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarının herhangi bir nedenden ötürü yükselmesi de üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında maliyet yönlü bir enflasyon yaratabilir. Bunun dışında, ithal ürünlerin fiyatlarının yükselmesi de yurt içindeki genel fiyat düzeyinin artmasına sebep olabilir.

