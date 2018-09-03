Enflasyonda 2003 Yılına Dönüş

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,3 artış göstererek %17,90’a yükseldi. Bu rakam son 14 yılın en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.
2001 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından 2002 yılının Ocak ayında %73,1’e yükselen enflasyon Kemal Derviş’in hazırlamış olduğu “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”nın ardından düşüşe geçmiş ve 2003 yılında %18,4’e düştükten sonra bir daha bugün eriştiği %17,90’ı hiç görmemişti.
Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise bir önceki aya göre %6,6 artarak %32,13’e ulaştı.
Sönmez: “Sonbaharda enflasyon daha hızlı artacak”
Ekonomist Mustafa Sönmez, ÜFE verilerinin gelecek aylarda Ağustos ayını dahi “mumla aratacağını” söylüyor.
Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Sönmez, “Üretici fiyatlarında artış daha çok endişe veriyor. Neden? Çünkü sanayi fiyatı fabrikadan arttırıyor. Ama bayiler o ürünü vitrine koymuş değil. Eylül, Ekim, Kasım aylarında yeni etiketli fiyatlar vitrine gelince yıl sonunda tüketici enflasyonu %20’leri aşacak. Üstelik eğitim, sağlık zamları henüz yapılmış değil” dedi.
Merkez Bankası’ndan faiz artışı sinyali
TÜİK’in Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladığı saatlerde Merkez Bankası da bir açıklama yayınlayarak 13 Eylül’de yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artışına gidebileceğinin işaretini verdi.
Açıklamada, “Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Bu çerçevede daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir” denildi.
Merkez Bankası’nın bu açıklaması öncesi 6,71’i gören ABD Doları/TL kuru, açıklama sonrası 6,53’e geriledikten sonra piyasa kapanışında 6,65’e kadar yükseldi.
Ekonomist Sönmez, Merkez Bankası’nın açıklamasının etkisinin kısa süreli olmasını güven kaybına bağlıyor: “Merkez Bankası açıklamaları faiz daha fazla fırlamasın diye bir dalgakıran etkisi umuduyla yapılıyor. Ancak etkisi uzun sürmüyor. Çünkü uzun zamandır güven kaybı yaşıyor. Bağımsızlığı konusunda ciddi tereddütler oluştu. O yüzden de piyasa ciddi reaksiyon vermiyor.”
Albayrak: “Enflasyonun Eylül-Ekim aylarından itibaren azalacağını tahmin ediyoruz”
Bugün İngiltere’de Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Alan James Carter Duncan’la görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Reuters’a verdiği röportajda enflasyonun sonbahar aylarında düşeceği tahminini paylaştı.
Bakan Albayrak, son aylarda döviz kurunda görülen yükseliş enflasyon görünümünün kötüleşmesine önemli ölçüde etki etmiştir. Bu etkinin Eylül-Ekim aylarından sonra azalmaya başlayacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonla mücadele bizim en önemli önceliklerimizden ve önümüzdeki süreçte enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edilecek” dedi.
“IMF’ye başvuru planımız yok”
Türkiye’de özel sektörün borç stokunun milli gelire oranının % 65 ile gelişmekte olan ülkelerin ortalaması olan %95’in çok gerisinde olduğuna dikkat çeken Albayrak, Türkiye’nin gündeminde IMF’den borç almak olmadığını söyledi: “IMF'ye başvurma planımız yok. Doğrudan yabancı yatırımı çekmeye odaklandık. Türkiye'nin küresel sermayeye erişiminde bir sıkıntı yok, bu nedenle gündemimizde yeni bir madde yok. Bu kapsamda piyasa kaynaklarından finansman sağlamaya devam edeceğiz. Uluslararası tahvil piyasasında yer almaya devam edeceğiz.”
Berat Albayrak, gelecek dönemde de Türkiye’nin kaynak piyasasının Avrupa Birliği ve ABD olacağının da altını çizdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan ilginç basın toplantısı: Dudaklarımı okuyun
Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!
Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı
İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı
Kutu kola boyunda doğan bebeğin şimdiki haline inanamayacaksınız!
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Huawei para cezasına çarptırıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum