Enflasyonda 2003 Yılına Dönüş

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,3 artış göstererek %17,90’a yükseldi. Bu rakam son 14 yılın en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

2001 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından 2002 yılının Ocak ayında %73,1’e yükselen enflasyon Kemal Derviş’in hazırlamış olduğu “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”nın ardından düşüşe geçmiş ve 2003 yılında %18,4’e düştükten sonra bir daha bugün eriştiği %17,90’ı hiç görmemişti.

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise bir önceki aya göre %6,6 artarak %32,13’e ulaştı.

Sönmez: “Sonbaharda enflasyon daha hızlı artacak”

Ekonomist Mustafa Sönmez, ÜFE verilerinin gelecek aylarda Ağustos ayını dahi “mumla aratacağını” söylüyor.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Sönmez, “Üretici fiyatlarında artış daha çok endişe veriyor. Neden? Çünkü sanayi fiyatı fabrikadan arttırıyor. Ama bayiler o ürünü vitrine koymuş değil. Eylül, Ekim, Kasım aylarında yeni etiketli fiyatlar vitrine gelince yıl sonunda tüketici enflasyonu %20’leri aşacak. Üstelik eğitim, sağlık zamları henüz yapılmış değil” dedi.