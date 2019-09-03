Enflasyondaki Artış 15 Ayın En Düşük Seviyesinde

Aylık bazda artış devam etse de Türkiye’de enflasyon yıllık bazda düşüş seyrini sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye’de enflasyon rakamı olarak kabul edilen Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 artış gösterdiğini açıkladı.

2018 yılının Ekim ayında yüzde 25,24’e yükselerek son on beş yılın zirvesini gören enflasyon, aylık bazda artışlara rağmen kademeli olarak düşerek yüzde 15,01’e düşmüş oldu.

Albayrak: “Enflasyondaki aşağı yönlü eğilim devam edecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da twitter hesabından yaptığı açıklamada enflasyondaki aşağı yönlü eğilimin devam edeceğini söyledi.

Albayrak, “Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" dedi.