Enflasyondaki Artış MB’nin Yıl Sonu Hedefiyle Uyumlu Mu?

Enflasyon, Temmuz ayında, son beş aydır sürdürdüğü düşüş eğilimini artışa bırakmış olsa da, bu artış beklentilerin altında kaldı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göreyse yüzde 19,91 artış gerçekleştirdi.

En büyük artış ev eşyalarında görüldü

Haziran ayına göre en fazla artış gösteren harcama grupları, ev eşyası (yüzde 4,24), konut (yüzde 3,10), eğlence ve kültür (yüzde 1,60) ile lokanta ve oteller (yüzde 1,42) olurken, son bir yılda en fazla artış kaydedilen kategoriler ise çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 26,93), ev eşyası (yüzde 25,41), lokanta ve oteller (yüzde 19,85) ve alkollü içecekler ve tütün (yüzde 19,23) olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında bir önceki aya göre, iki ana harcama grubunda düşüş görüldü. Bunlar giyim ve ayakkabı (yüzde 3,20) ile gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 1,11) oldu.

Üretici fiyatları düşüyor

Geçen yılın Eylül ayında yüzde 46,51’lik yılık orana ulaşan Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretim Fiyat Endeksi)’deki düşüş ise Temmuz ayında devam etti.