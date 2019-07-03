Enflasyondaki Düşüş Kalıcı mı Geçici mi?

Geçtiğimiz Ekim ayında yüzde 25,24’ü görerek son 15 yılın zirvesine ulaşan enflasyondaki düşüş devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen ay yüzde 18,71 olan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) Haziran ayında yüzde 15,72 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

On iki aylık TÜFE ortalaması yüzde 19,88 olurken bir önceki yılın Aralık ayında göre değişim yüzde 5,01’de kaldı.

En büyük düşüş gıda ve alkolsüz içeceklerde, en büyük artış lokanta ve otellerde

Haziran ayında bir önceki aya göre yaşanan düşüşte gıda ve alkolsüz içecekler, giyim ve ayakkabı ile eğlence ve kültür harcamalarındaki eksi enflasyon önemli rol oynadı.

Gıda ve alkolsüz içecekler Mayıs ayına göre yüzde 1,65 gerilerken giyim ve ayakkabıdaki düşüş ise yüzde 1,57 oldu.

En fazla artış yüzde 2,65 ile lokanta ve otellerde görülürken, onu yüzde 1,86 ile çeşitli mal ve hizmetler takip etti.

Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşirken 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmadı.