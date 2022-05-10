“Enflasyonla Mücadele Birinci Önceliğim”

Yüksek enflasyonu dizginleme baskısı altında olan Başkan Joe Biden, Amerikan halkını, karşı karşıya oldukları zorlukları anladığını söyleyerek rahatlatmaya çalıştı. Biden, Merkez Bankası'nın (FED) hükümetin en öncelikli mesele olarak gördüğü enflasyonla mücadele için çalıştığını söyledi.

Biden, yıllık tüketici fiyatlarının yüzde 8'in üzerinde arttığı bu ortamda stratejik petrol rezervlerini kullanıma açtığının ve rekor oranda kar açıklayan şirketlere, bunu tüketicilere yansıtmaları amacıyla fiyatları düşürmeleri için baskı yaptığının altını çizdi.

“Amerika çapında ailelerin yüksek enflasyon nedeniyle zorluk çektiğini biliyorum” diyen Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmasında, aldıkları ürün ve hizmetler için daha fazla ödemek zorunda olanlar için, “Her Amerikalı'nın enflasyonu çok ciddiye aldığımı ve bu meselenin bir numaralı önceliğim olduğunu bilmesini istiyorum. İnsanlar hüsrana uğradı. Onları suçlayamam” şeklinde konuştu.

COVID-19 pandemisinin, tedarik zincirindeki aksaklıkların ve Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın enflasyondaki yükselmenin sorumluları olduğunu kaydeden Biden, FED'in enflasyonu kontrol altına almak için gerekeni yapacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını 50 baz puan arttıran FED'in bu yıl içinde ilave faiz arttırımlarına devam etmesi bekleniyor.

Yüksek enflasyonun suçunun kendisine ait olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, “Biz iktidardayız, hükümetin üç erkinin kontrolu bizde. Yok, aslında değil” şekinde konuşan Biden, Demokrat Partililer'in Kongre'deki dar çoğunluğu nedeniyle harcama tasarılarını geçirmekte zorlandığını söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'nin vergi planı

Başkan Biden konuşmasında 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine altı ay kala Cumhuriyetçi Parti'ye saldırılarını da sertleştirdi.

Biden, “Cumhuriyetçiler'in planı orta sınıf mensubu ailelerin ödediği vergileri arttırmak” dedi.

Biden ve üst düzey yetkililer, 2021 yılında fiyatların artmaya başladığı dönemde enflasyonun geçici olmasını beklediklerini kaydetmelerine rağmen tüketici fiyatlarındaki artış direnç göstermeye devam etti.

Öte yandan Biden, selefi Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergilerinin kaldırılması yönünde görüşmeler yapıldığını söyledi.

Biden, “Bu konuyu şu anda tartışıyoruz, henüz bir karara varmadık” dedi.

Hükümetin pandemi yardımları kapsamındaki nakit ödemeleri ve Amerikan halkının pandemi sırasında yaptığı tasarruflar, talebi arttırdı. Ancak tedarik zincirindeki kırılmalar ve eleman sıkıntısı, küresel çapta enflasyonu tetikleyen etkenler oldu.

Amerikalı tüketiciler için yükselen market alışverişi ve benzin maliyetleri, Ukrayna işgalinden sonra Rusya'ya karşı alınan ve Rus petrol ve doğalgazının ithalatını yasaklayan yaptırımlarla daha da arttı.

Reuters haber ajansıyla anket şirketi Ipsos'un ortak araştırmasına göre Amerika'da yetişkinlerin yüzde 44'ü, Biden'ın başkanlık görevini iyi yürüttüğünü kaydediyor ve ekonomiyi, ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük sorun olarak görüyor.

Cumhuriyetçiler, yükselen enflasyonu Kongre ara seçimlerinden önce siyasi çıkarları için kullanmanın yollarını arıyor. Petrol ve doğalgaz üreticileri üzerindeki kural ve düzenlemelerin gevşetilmesi için adım atılmasını teşvik eden Cumhuriyetçiler, vergi indirimine gitmeyi ve hükümet harcamalarını kesmeyi savunuyor. Ancak Cumhuriyetçi Parti, enflasyonla mücadele adımlarını tanımlayan herhangi bir uygulamayı henüz desteklemedi.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Sözcüsü Emma Vaughn, “Seçmenler, Cumhuriyetçi Parti tarafından yönetilen eyaletlerin ekonomik toparlanma ve istihdam yaratımında başı çekiyor. Kasım ayı geldiğinde Cumhuriyetçi adaylara oy verecekler” dedi.

