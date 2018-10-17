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Enflasyonla Mücadele Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:33 | Son Güncelleme

Bartın Valiliği'nce yayımlanan genelgede, program kapsamında haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara yönelik denetimlere ağırlık verileceği belirtildi

Bartın Valiliği tarafından yayımlanan genelgede, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlarla mücadele edileceği ifade edildi.

Bartın Valisi Nusret Dirim imzasıyla yayımlanan genelgede, vatandaşların ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınmasının devletin yasal sorumlulukları arasında olduğu anımsatıldı.

İl sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görüldüğü ifade edilen genelgede şunlar kaydedildi:

"Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu itibarla kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir. Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır."

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