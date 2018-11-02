Enflasyonla mücadeleye destek için 500 çalışanın maaşına zam yaptı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir fabrikanın yöneticileri, enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla tüm çalışanların maaşlarına yüzde 10 zam yaptı.

İlçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası 500 çalışanının maaşını asgari ücret artışını beklemeden yükseltti. Fabrika yönetimi aynı zamanda 200 kişiyi daha istihdam edeceğini

Fabrika Direktörü Mahir Koçari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ülkemize yaşatılmak istenen suni bir kriz var ben biliyorum ki ülke olarak çok güçlüyüz. Bu süreci de çok iyi bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Biz de fabrika olarak çalışanlarımızın refah seviyesini artırmak amacıyla çalışanlarımıza yüzde 10 maaş artışı yaptık. Bununla da yetinmeyip aynı zamanda kısa zaman içinde 200 kişilik bir istihdam daha sağlayacağız. Milletimizin ve devletimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim." diye konuştu.

Tekstil fabrikasında bir yıldır çalışan Pınar Örs de maaş artışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Örs, "Maaşlarımıza yapılan yüzde 10'luk zam bizi gayet mutlu etti" dedi.

