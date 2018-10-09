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Enflasyonla mücadeleye internetten takip

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında hazırlanan "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesi faaliyete geçti - "#TürkiyeKazanacak" etiketiyle yayına başlayan sitede, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na katkı sağlamak isteyen, ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim taahhüt eden firmalar da duyurulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilgili bakanlıklar ve iş dünyasının katılımıyla açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesi yayına başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinesinde açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında oluşturulan "enflasyonlamucadele.org.tr" internet adresi "#TürkiyeKazanacak" etiketiyle faaliyete geçti. Sitenin görselinde, Türkiye haritası üzerinde "Enflasyonla Topyekun Mücadele" ibaresi yer aldı.

Sitenin oluşturulma amacının aktarıldığı açıklamada, Türkiye'nin 2019-2021 yıllarını kapsayan ve ekonomide iş planını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı'nda temel politikaların kurgulandığı alanların başında "enflasyon ile mücadele"nin geldiği ifade edildi.

Özellikle son dönemde kurda meydana gelen spekülatif artışlar sonucu fiyatlamalarda yaşanan yukarı yönlü gidişin yüksek enflasyona neden olduğuna işaret edilen açıklamada, gelinen durumun sadece kamu kurumları ya da bakanlıkların mücadelesinin ötesinde "enflasyonla topyekun mücadele" ihtiyacını doğurduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin, enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan bu programın, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedeflediği belirtilerek, "Bu kapsamda, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katkı sağlamak isteyen tüm firmalardan beklenti, ürün ve hizmetlerde, yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim taahhüdü vermeleridir. Bu mücadele programına destek veren tüm firmalarımız, internet sitemizden kamuoyuna duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ilan edildiği dakikalarda internet sitesinde kampanyayı destekleyenler arasında Doğuş Grubu, Boyner, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin isimleri sıralandı.

Sitede ayrıca ilgililerin paylaşabileceği poster ve indirim logoları gibi görseller bulunuyor.

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#TürkiyeKazanacak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı enflasyonlamucadele.org.tr

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