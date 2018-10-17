Enflasyonla mücadeleye maaşıyla destek oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan Hakan Tekin, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek vermek amacıyla maaşının yüzde 10'unu Hazine ve Maliye Bakanlığına bağışladı.

Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Birim Amiri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın sunumunda yaptığı konuşmanın kendisini çok etkilediğini söyledi.

Bakan Albayrak'ın o sunumda firmalara yüzde 10 indirim çağrısı yaptığını hatırlatan Tekin, kendisinin de vatandaş olarak bu çağrıya destek vermeyi kararlaştırdığını anlattı.

Tekin, bu ayki maaşı hesabına yatar yatmaz, yüzde 10'unu Hazine ve Maliye Bakanlığına bağışladığını kaydederek, "Bağış öncesi Bakanlığı aradım. Bakanlıkta çalışan arkadaşlar gerekli prosedürü anlattı, hesap numarası gönderdi. Ben de maaşım yatınca hesaba parayı yolladım." diye konuştu.

Bunun ufak bir meblağ olduğunu ancak yine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tekin, herkesi bu mücadeleye destek olmaya çağırdı.

